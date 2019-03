Compromís vol tornar a mancomunar el servei de grua

Els Ajuntaments de Sant Joan i Mutxamel han abandonat el servei mancomunat de la grua. Amb la nova contracta, Mutxamel paga uns 49.714 euros anuals front els 33.978 euros que pagava quan el servei era compartit. Sant Joan, per la seua part, encara no ha licitat el servei, tot i que la contracta anterior ha expirat.

Per esta raó, el regidor de contractació està cobrint expedient amb un contracte que encarix el servei uns 2.000 euros més al mes. Una situació que per a Compromís és inacceptable, perquè respon a la falta de voluntat i projecte que este govern ha manifestat tant en l’àmbit de contractació com en el de personal.

Des de Compromís calculen que el mateix servei per separat encarirà el seu cost en 30.000 euros, uns diners que podrien dedicar-se a accions socials, mediambientals o a la promoció de l’ocupació. “L’aposta per l’eficiència en la gestió es contradiu amb este moviment que respon a qualsevol interés que no és el de la ciutadania” valoren des de l’organització.

És per això que tant Lluís Pastor com Sergio Agueitos, ambdós candidats a les Alcaldies de Mutxamel i Sant Joan, es comprometen a recuperar la mancomunitat del servei de la grua tan prompte com es puga plantejar.