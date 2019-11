Compromís propone en el debate sobre la municipalización de los servicios de mantenimiento de los Parques, Jardines y Zonas Verdes de Sant Joan

El grupo municipal de Compromís propuso en el pasado pleno municipal que el mantenimiento de parques, zonas verdes y jardines del municipio se realice a través de un gestión directa por parte de la empresa municipal Personas y Ciudad.

El portavoz de este grupo, Sergio Agueitos argumentó que la gestión que está realizando la empresa actual es muy mejorable, "no hay nada más que ver el estado en el que se encuentran zonas verdes de nuestro municipio como La Alquería, Frank Espinós que se encuentran en un estado indigno las cuales además de ser zonas de recreo también cumplen una importante función medioambiental".

Agueitos explicó que con una gestión directa el ahorro inicial podría llegar a ser de hasta 70.000 euros anuales por la no aplicación del IVA , teniendo en cuenta el coste actual del servicio que es de 330.296,44€.

"Por lo tanto, existen argumentos económicos, sociales y ambientales suficientes y experiencias de nuestro entorno que demuestran que es posible mejorar la gestión de nuestro patrimonio verde si se apuesta por un cambio importante en la manera de dirigir este servicio.

El concejal del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sant Joan3, José Luis Olcina (Ciudadanos) explicó que la concejalía a fecha de hoy no contempla la municipalización porque el binomio público-privado está funcionando bien. "No obstante, todo el mundo sabe que la contrata ya esta caduca, está falta de presupuestos, somos conocedores que hay que renovarla" Olcina anunció que ya se está trabajando desde el mes de julio en un nuevo pliego que dote a la empresa gestora de más recursos, "esperemos que lo antes posible se pueda licitar porque el pliego técnico ya está prácticamente terminado solo falta ver la parte económica que se está estudiando con la concejalía de Hacienda".

El Portavoz del Partido Popular, Manuel Aracil, abogó por una colaboración publico privada y matizó que no se debería cargar las tintas acusando a la empresa actual del estado de los parques y jardines del municipio dado que no tiene medios para atender a toda la geografía del municipio. "Creo que la gestión debería ser fruto de una colaboración público y privada pero dotando de mayores recursos y personal a la empresa con un nuevo pliego de condiciones".

La concejala de Vox, Gema Aleman, opinó que "no me parece bien dar más retribuciones a la empresa municipal la cual tiene perdidas de más de 20.000 euros anuales".

El portavoz del PSOE, Pablo Celdrán explicó que aunque su grupo siempre ha considerado la municipalización de los servicios y les parece una opción fantástica "es verdad que hay servicios que cuando no funcionan bien o el Ayuntamiento cree que puede tener un ahorro considerable en la gestión pero también es verdad que hay otros servicios que lo único que necesitan es tener un nuevo pliego actualizado que es de lo que estamos hablando".

Podemos fue el único grupo que apoyó la moción y ante esto, el portavoz de Compromís manifestó estar sorprendido ante estos argumentos ya que "la cuestión que estamos debatiendo no es si el municipio necesita un nuevo pliego o no sino si se municipaliza el servicio o no y argumentar por qué".