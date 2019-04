Compromís per Sant Joan: “Sant Joan rep una inversió de més de 17 millions d’euros amb la gestió de Compromís al Botànic”

El col·lectiu santjoaner ha comptat esta setmana amb la presència de Rubén Trenzano, Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i Marian Campello, diputada en les Corts Valencianes i Presidenta de la Comissió d’Educació, per a parlar de les polítiques transformadores en Educació que ha portat endavant Compromís dins del Botànic. La xarrada va estar moderada per l’exregidor i secretari local Albert Caturla.

Marian Campello va recordar com Compromís va fer fóra la corrupció del PP per a construir des de zero les bases per a dignificar i rescatar l’educació pública, de forma progressiva i amb l’objectiu de corregir les desigualtats, rescatar famílies i construir una societat més justa amb les mateixes oportunitats per a totes.

Una de les iniciatives més importants que ha acabat amb les retallades de la dreta ha sigut la xarxa llibres, el programa de gratuïtat de llibres de text que ha permés a les famílies sense recursos afrontar l’educació dels seus fills amb un sistema revolucionari que suposa un estalvi de més de 705 euros, juntament amb les beques menjador. El Botànic també ha creat més de 14.400 noves places a l’escoleta pública de 0-3 anys, una xifra en creixement i que s’està convertint en referent a nivell estatal.

Ruben Trenzano va incidir en la gestió que Compromís ha fet en la Conselleria per a dignificar l’Educació pública com a pota fonamental del sistema del benestar, perquè “amb l’educació, la sanitat o els serveis socials no es pot fer negoci”. El cas Ciegsa, per exemple, es la mostra de com les polítiques del PP han saquejat les arques públiques valencianes amb la desviació de més de 1.000 milions d’euros de totes les valencianes i valencians.

En este context, Compromís ha hagut de reinvertir una situació deplorable i inventar una solució per a acabar amb els barracons dels centres educatius. Amb el pla Edificant s’ha fet una inversió 395 milions d’euros per a la rehabilitació i construcció d’escoles. Gràcies al fet que Compromís està a la Generalitat, s’ha posat en marxa una maquinària que ja té aprovada l’ampliació del CEIP Cristo de la Paz, la reposició del CEIP Lo Romero amb 6 milions d’euros, IES Luis García Berlanga 10 milions, 220.000 euros per al Lloixa, i 284.000 euros per a l’adequació de Rajoletes.

Mentre les polítiques corruptes feien desaparèixer els diners, Compromís ha incrementat a 1.183 euros més d’inversió per alumne/a, ha oferit més de 6.051 les places de docents, ha invertit més de 6 milions d’euros en ajudes a projectes d’innovació educativa i ha abaixat entre 5 i 7 alumnes la ràtio màxima.

Campello va indicar que “òbviament, encara no hem acabat amb les polítiques transformadores i necessitem la reedició del Botànic per a continuar treballant per a les persones. Hui la meitat dels alumnes que estudiaven en barracons ja no ho fan gràcies al Pla Edificant, i per a 2019 n’hi ha previstes més de 200 actuacions per a continuar eradicant l’herència del PP”.

Sant Joan compta amb 17 milions d’euros per a millorar el sistema educatiu, 45 en tota la comarca. ‘Hem fet xicotetes cosetes, però les que generen felicitat i milloren la vida de la gent. Hem sembrat les bases dels pilars de les polítiques públiques irreversibles i imparables, on les persones han sigut la prioritat”, afirmen des de la formació.