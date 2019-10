Compromís guardona a la Muixeranga d’Alacant amb el Premi 9 d’octubre

Compromís Sant Joan celebra un any més el lliurament del Premi 9 d'octubre. En esta nova edició, el col·lectiu vol commemorar a la Muixeranga d’Alacant per la seua tasca en la recuperació de la tradició de les torres humanes a la comarca de l’Alacantí.

Els guardonats de la vint-i-cinquena edició han demostrat en els seus cinc anys d’activitat un fort compromís amb la conservació i difusió de les nostres tradicions, participant en nombrosos esdeveniments al llarg del territori valencià. Amb més d’un centenar d’integrants, la Muixeranga d’Alacant enamora al públic allà on va i, amb el gran esforç que comporta la formació de les seues figures, són capaços de sorprendre en cadascun dels seus espectacles.

D’especial rellevància és la celebració, any rere any, de la Trobada de Muixerangues d’Alacant on participen les millors colles muixerangueres del país, contribuint així a la vertebració del nostre territori. A l’edició de 2018, van aconseguir la fita històrica de formar una figura de cinc alçades, el que demostra el potencial i l’esperit de superació d’aquesta colla muixeranguera.

El Premi 9 d'octubre celebra el seu 25 aniversari amb la mateixa essència de sempre, reconéixer la tasca cívica o professional de persones o entitats que treballen per la conservació i difusió de la cultura valenciana i, sobretot, per la seua vertebració social en qualsevol àmbit de la nostra societat. Enguany, la Muixeranga d’Alacant se suma a la llista de premiats on ja es troben Màrius Bevià, Daniel Climent, Josep Ponsoda, Isidre Buades, l'Associació Cultural Lloixa, Ràdio-Club Sant Joan-Mutxamel, la SM "La Paz", l'associació Ames de Casa, Isabel Abril o el Club de Pilota Benimagrell, entre molts altres.

L'esdeveniment tindrà lloc este diumenge 3 de novembre a les 12:30h al Centre municipal de majors de Sant Joan en un acte públic i obert a tothom.