Compromís exigirá la restauración de la cubierta y la renuncia a la ampliación de la A-70

El cabeza de lista por Alicante de Compromís al Congreso, Ignasi Candela, ha reclamado, junto al alcaldable de Compromís per Sant Joan, Sergio Agueitos, y el alcaldable de Compromís per Mutxamel, Lluís Pastor, que “de una vez por todas”, se lleve a cabo la “restauración de la cubierta de la A-70”, puesto que “no solamente tiene el apoyo unánime del Ayuntamiento, sino también del Congreso”.

Candela también ha aprovechado la visita a Sant Joan para reclamar que “se reduzcan las zonas de afección y servidumbre de la cubierta y se renuncie a la ampliación de la A-70”. “Compromís es la garantía que se hable de los problemas de los santjoaners y mutxamelers al Congreso, dado que los otros partidos han demostrado que, una vez a Madrid, se olvidan de estas tierras”, ha señalado el cabeza de lista.

Por su parte, Sergio Agueitos ha recordado que la oposición a la ampliación de la A-70 a Sant Joan, “además de unánime es histórica”, pues “hace bastantes años, las asociaciones de vecinos de Salafranca a Sant Joan y el Assut en Mutxamel, recogieron más de 5.500 firmas y Compromís presentó una PNL en las Cortes, a la cual el PP votó en contra”. Lluís Pastor ha concluido que “Compromís es la garantía que allá donde estemos, se cumplirán los compromisos con Sant Joan y Mutxamel”.

Compromís exigirà la restauració de la coberta i la renúncia a l'ampliació de la A-70

Ignasi Candela ha recordat que el Congrés ja va aprovar “per unanimitat” la restauració en 2018

El cap de llista per Alacant de Compromís al Congrés, Ignasi Candela, ha reclamat, al costat de l'alcaldable de Compromís per Sant Joan, Sergio Agueitos, i l'alcaldable de Compromís per Mutxamel, Lluís Pastor, que “d'una vegada per sempre”, es duga a terme la “restauració de la coberta de la A-70”, ja que “no solament té el suport unànime de l'Ajuntament, sinó també del Congrés”.

Candela també ha aprofitat la visita a Sant Joan per a reclamar que “es reduïsquen les zones d'afecció i servitud de la coberta i es renuncie a l'ampliació de la A-70”. “Compromís és la garantia que es parle dels problemes dels santjoaners i mutxamelers al Congrés, ja que els altres partits han demostrat que, una vegada a Madrid, s'obliden d'aquestes terres”, ha assenyalat el cap de llista.

Per la seua part, Sergio Agueitos ha recordat que l'oposició a l'ampliació de la A-70 a Sant Joan, “a més d'unànime és històrica”, ja que “fa bastants anys, les associacions de veïns de Salafranca a Sant Joan i l'Assut a Mutxamel, van recollir més de 5.500 signatures i Compromís va presentar una PNL en Les Corts, a la qual el PP va votar en contra”. Lluís Pastor ha conclòs que “Compromís és la garantia que allà on estiguem, es compliran els compromisos amb Sant Joan i Mutxamel”.