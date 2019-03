Clara Rodríguez, concejala de Igualdad: "Si hubiera dirigido Igualdad desde el comienzo de la legislatura había cambiado muchas cosas"

Clara Rodríguez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Sant Joan, (Izquierda Unida), explica el trabajo realizado desde la Concejalía de Igualdad, Cultura y Juventud, descubre las claves del por qué su partido no concurre con Podemos en las próximas elecciones y explica las principales dificultades a las que se ha enfrentado esta legislatura

L.I.: ¿Cual crees que es la función de la concejalía de Igualdad?

C.R.: Creo que el verdadero objetivo de la concejalía de Igualdad que transforme los cimientos de la sociedad es la formación del funcionariado para que sea algo transversal, para poder plantear todas las iniciativas bajo la perspectiva de género, y luego, concretamente en Policía, muchísima formación desde violencia de género.

Gracias a los Fondos del Pacto de Estado vamos a crear el protocolo interno con las víctimas de violencia de género. Es fundamental tener un protocolo para poder coordinarse Servicios Sociales, Policía y Guardia Civil ya tenemos el presupuesto y lo vamos a esternalizar porque el ayuntamiento no tiene agente de igualdad.

También vamos a volver a poner en marcha el servicio integral de Igualdad, que se había desmantelado, y así volver a ofrecer un asesoramiento psicológico y jurídico para las víctimas de violencia de Género. Esto, unido con la agente de Igualdad y el plan de Igualdad que se encomienda en esta legislatura pero se aprobará en la siguiente.

L.R.: ¿Habrías cambiado algo si hubieras comenzado a dirigir el área desde el comienzo de la legislatura?

C.R.: Sí, seguro que hubiera planteado iniciativas diferentes o los proyectos que se han realizado de otra manera o hubiera priorizado algunas cosas sobre otras. En este tiempo que he estado al frente de esta concejalía creo que se ha notado un cambio, para empezar hemos duplicado las actividades en campañas como el 8 de marzo o el 25 de noviembre y además hemos añadido otras campañas como “El día de la mujer y la niña en la ciencia”, que no se conmemoraba. Y además, dentro del trabajo que no se ve, hemos duplicado la formación en materia de igualdad para los institutos y los colegios. Es decir, que se están dando más talleres y cursos de nuevas masculinidades, prevención de violencia de género.

L.R.: ¿Cómo habéis trabajado para que las políticas de Igualdad lleguen a la sociedad?

C.R.: Hemos contado con distintas asociaciones para todos los actos de Igualdad y, de esa colaboración han surgido iniciativas nuevas como por ejemplo “Andalucía en Femenino”, con la colaboración de la Casa de Andalucía Rafael Alberti con la que hemos hablado de Feminismo y de Igualdad, y como no, con las Amas de Casa que han participado en todas las campañas. También hemos contado con la colaboración de la Sociedad Musical “La Paz”, con la asociación “Punt i Coma”, con la Filmoteca y por supuesto con los colegios e institutos con los que tenemos muy buena relación.

También otro punto importante en este sentido es el pacto que aprobamos en noviembre de 2018 contra la Violencia Machista, que al final ayuda un poco a coordinarse entre diferentes colectivos.

L.I.: ¿Qué balance haces del trabajo en el resto de áreas?

C.R.: Creo que hemos hecho un buen trabajo en esta legislatura, la gestión de nuestras áreas obviamente en un gobierno plural hay que hacer algunas concesiones y a lo mejor no hemos sacado el 100% del programa como si hubiéramos estado en un gobierno en mayoría.

Creo que hay cosas muy importantes que se han realizado a nivel de equipo de gobierno como puede ser la remunicipalización de servicios, que nosotros siempre hemos defendido, aunque creo debemos continuar remunicipalizando más servicios porque supone un ahorro importante para el Ayuntamiento.

Nosotros dejamos muy claro en su momento, aunque el resto de grupos votó en contra, nuestra postura a favor de remunicipalizar las Escuelas Deportivas porque es una contrata fácil y muy cara del Ayuntamiento.

Además podríamos ligarla con la política que lleve a cabo el Polideportivo y los Clubes, sería una forma de mejorar la gestión deportiva del municipio. También propusimos la remunicipalización del servicio de sonorización del Ayuntamiento que supone bastante dinero al cabo del año. Podemos ir más allá y pensar que a lo mejor la recogida de basura en principio no por la infraestructura aunque se podría estudiar de cara al futuro pero sí se puede remunicipalizar el servicio de limpieza de calles y parques y jardines.

L.R.: En Juventud habéis ganado un espacio para los jóvenes pero se ha cerrado el Museo Fernando Soria ¿Cómo valoras esto?

C.R.: Si se plantea como que se ha cerrado un museo no suena demasiado popular pero la realidad es que se ha recuperado un edificio y el ayuntamiento ha dejado de gastar 75.000 euros anuales en un proyecto que, por mucho que fuera cultural no estaba realmente justificado por la gestión que se estaba llevando a cabo. Después de dar un margen de años para justificar que se realizaban actividades, al final se demostró que era un proyecto que no funcionaba y que el Ayuntamiento perdía dinero sin que hubiera una repercusión social.

Finalmente se optó por cerrar el museo y recuperar un espacio municipal para destinarlo a los jóvenes del municipio y así tratar de recuperar el asociacionismo juvenil. Estamos contento con el resultado y aunque no tenemos el presupuesto para hacer todas las actividades que nos gustaría pero estamos contentos con todo lo que se está haciendo gracias al ingenio y la creatividad. A lo mejor, lo que se me queda un poco en el tintero en esta legislatura es dinamizar un poco más el centro pero por suerte hay proyectos en marcha que verán la luz pronto.

L.R.: ¿Cuál ha sido vuestra política cultural?

C.R.: Hemos intentando desde Cultura que todas las disciplinas artísticas estuviesen representados y sacar la cultura a la calle para poder llegar a más gente, promocionando un ocio alternativo y para reivindicar la Cultura como un derecho que tiene que ser accesible para todo el mundo y por eso la mayoría de las cosas que programamos son actividades gratuitas.

L.R.: ¿Qué se os ha quedado en el tintero en este sentido?

C.R.: Hemos ido haciendo arreglos poco a poco pero los centros culturales del municipio necesitan una rehabilitación pero está pendiente el arreglo del aire acondicionado si no se aprueba el presupuesto, con una modificación de crédito es prácticamente imposible porque es mucho dinero. Veremos si se pudiese hacer esa obra tan necesaria con los remanentes de tesorería, si no se llega a aprobar el presupuesto, ya que hasta la fecha nadie nos ha presentado ningún borrador.

L.R.: ¿Por qué Podemos y Esquerra Unida no concurren juntos en las próximas elecciones municipales?

La Asamblea ha tomado esa decisión. Yo tenía mis dudas, en primer lugar porque la mayoría de la gente que está en la candidatura de Podemos es gente muy válida que ha estado muy cercana a Izquierda Unida tanto en el trabajo institucional como en reivindicaciones y demás, son gente que conocemos. Ese hubiera sido el argumento principal para ir juntos, ya que son gente comprometida y con muchos puntos en común. Pero, tanto a nivel nacional, como ha nivel autonómico hemos visto que desde que vamos con podemos hemos sumado votos, es decir si hubiéramos ido por separado hubiéramos sacado lo mismo. Además Izquierda Unida es un partido que aporta una visión diferente que no coincide en todo con Podemos, tiene mucha militancia activa cosa que en Podemos no se exige, por eso no hemos querido diluir el nombre de Izquierda Unida.

L.R.: ¿Ha sido difícil gestionar sin contar con un presupuesto?

C.R.: Sí, ha desgastado mucho el no tener presupuesto. Lo más complicado de esta legislatura ha sido el tema presupuestario, en principio porque ha habido una gran falta de comunicación sobre ese tema por parte de todos los concejales que han pasado y en última instancia del alcalde que también es responsable de sacar ese presupuesto. Nosotros siempre hemos estado predispuestos a negociar cualquier cosa, incluso bajando de nuestras partidas en prácticamente todas las ocasiones en las que se ha presentado el presupuesto, pero tengo que decir que no ha habido feedback con los concejales de HAcienda que han pasado. Se podía haber aprobado el presupuesto cada año de haber tenido voluntad.

L.I.: ¿Crees que este problema podría influir en futuros pactos?

C.R.: Puede ser, ya que la imagen que se ha dado ha sido la de descoordinación cuando es relativamente sencillo coordinarse aunque tiene que haber voluntad, diálogo cooperación y para eso tiene que haber una persona que coordine los partidos. No obstante hay que reconocer que el panorama político actual pasa por hacer pactos, tanto en la izquierda como en la derecha. Nosotros venimos de un partido asamblearios y los acuerdos están en nuestro ADN.