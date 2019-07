Campaña de actuaciones de limpieza y desbroce de solares

La Concejalía de limpieza, dirigida por Esther Iborra, pone en marcha la campaña de acondicionamiento de solares de propiedad municipal, consistente en la limpieza, desbroce, y eliminación de arbustos.

A finales de junio comenzaron las actuaciones de limpieza y desbroce de solares que se está llevando a cabo por la empresa adjudicataria FCC durante este mes de julio y a lo largo del mes de agosto.

Estas actuaciones además de la limpieza de material vegetal y de vertidos de cualquier índole por medios mecánicos, limpieza y desbroce a mano de terrizos junto a fachadas si las hubiera, incluye el transporte de los restos al punto verde central desde dónde son trasladados al vertedero donde posteriormente se procederá al tratamiento del material desbrozado.

Hasta el día de hoy, se han realizado estas tareas de limpieza y adecuación en los solares de titularidad municipal situados en La Font, C/ La Moleta, C/ Roberto Mira y C/ Maigmona.

En los próximos días se realizará la limpieza y desbroce correspondiente en los solares situados en la Avd. Miguel Hernández, C/ Cronista Sánchez Buades, en el situado junto a la pista polideportiva de Benimagrell, y en la C/ Zurbarán entre otros.

“Desde la Concejalía de Limpieza y Gestión de Residuos considero de vital importancia estas actuaciones en los diferentes solares municipales ya que con estas labores de limpieza y desbroce conseguimos minimizar el riesgo de incendios en esta época estival en la que las temperaturas ascienden considerablemente” declara la Concejala del área, Esther Iborra.