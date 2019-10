Blue Elephant Room entregó los certificados de Cambridge a sus alumnos

× 1 de 22 Ampliar × 2 de 22 Ampliar × 3 de 22 Ampliar × 4 de 22 Ampliar × 5 de 22 Ampliar × 6 de 22 Ampliar × 7 de 22 Ampliar × 8 de 22 Ampliar × 9 de 22 Ampliar × 10 de 22 Ampliar × 11 de 22 Ampliar × 12 de 22 Ampliar × 13 de 22 Ampliar × 14 de 22 Ampliar × 15 de 22 Ampliar × 16 de 22 Ampliar × 17 de 22 Ampliar × 18 de 22 Ampliar × 19 de 22 Ampliar × 20 de 22 Ampliar × 21 de 22 Ampliar × 22 de 22 Ampliar Prev Next

El pasado viernes 25 de octubre el centro de idiomas Blue Elephant Room entregó los certificados Cambridge a sus alumnos en un solemne acto celebrado en el auditorio Antonio Gil de la Casa de Cultura de Sant Joan. Todo esfuerzo tiene su recompensa y más de 140 alumnos ya están en posesión de estos certificados Cambridge English que les permiten avanzar en su aprendizaje en el idioma, gracias a la preparación recibida en este centro de idiomas de Sant Joan.

Estos Certificados Cambridge están homologadas entre 13.500 organizaciones repartidas en 130 países.

Ante un numeroso público la directora de la escuela Mila Sánchez fue entregando uno a uno los diplomas de los distintos niveles, desde los más pequeños Starter, Movers y Flyers cuya valoración se realiza a través de escudos y Ket for scholls (A2), PET for schools (B1) y First for school (B2).

Son títulos que preparan a los alumnos a superar estas pruebas con las que consiguen interesantes oportunidades académicas y laborales al concluir su etapa escolar.