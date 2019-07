Aprueban una subida del régimen retributivo municipal en el Ayuntamiento de Sant Joan

El pasado jueves 3 de julio se celebró en el Ayuntamiento de Sant Joan el pleno extraordinario y urgente en el que se aprobaron las retribuciones de los cargos públicos así como la asignación del personal eventual, además se informó de que en esta legislatura se reducen a dos las comisiones informativas: La comisión de Hacienda y Política Social y la Comisión de Urbanismo y se debatió el cambio de hora de las sesiones plenarias que pasarán a realizarse el último viernes de cada mes por las mañana a una hora aún por determinar.

En cuanto al régimen retributivo, la propuesta del alcalde es, como se hizo en 2015, tomar el Salario Mínimo Interprofesional como valor referencial a los sueldos de los representantes municipales.

Así el alcalde cobrará 3,5 veces el SMI (44.000€), los concejales 3,2 veces el SMI y los portavoces del equipo de gobierno un 60%.

Así se estableció que la asistencia a los plenos por parte de los concejales será de 250 euros y de 150 euros la asistencia en las Comisiones Informativas.

En cuanto al Personal Eventual , el equipo de gobierno contará con 5 concejales y dos los grupos de la oposición repartidos entre el Partido Popular y Compromís. Los grupos municipales de Vox y Unidas Podemos.

Los portavoces de la oposición cobrarán el 60% del SMU y el personal eventual del equipo de gobierno 23.500€ y los de la oposición 20.160.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos, la Abstención del Partido Popular y VOX y los votos en contra de Unidas Podemos y Compromís.

El concejal de Unidas Podemos renuncia a su asignación

El concejal de Unidas Podemos Ignacio Ferreiro considera que la subida de los sueldos respecto a la pasada legislatura es excesiva, cerca de un 40%, y se quejó de que su grupo no contara con personal eventual. Aún así anunció que él no iba a cobrar porque mantendría su trabajo en la universidad.

VOX piensa que la política tiene que ser profesional

La opinión de la concejal de Vox es la de profesionalizar la política y por lo tanto la eliminación de los asesores. “La carga de trabajo tiene que llevarla los que están al mando. Si se tiene asesores o todos por igual o ninguno”

Compromís considera que las retribuciones son excesivas

El concejal de Compromís, Sergio Agueitos lamentó la falta de diálogo antes de llevar esta medida a pleno, “Traemos una propuesta que luego tendrá que modificarse ya que hoy mismo hemos conocido una renuncia a una de las asignaciones nominales” –refiriéndose a Ferreiro-.

Respecto a a las retribuciones explicó que son excesivas y que no hay un criterio claro para subir un 40% los sueldos y aplicar una subida global de casi un 60%. “No podemos compart r esta subida desproporcionada e injustificada”

El Partido Popular pide más diálogo

El portavoz del Partido Popular Manuel Aracil lamentó que en estos 20 días no se haya producido una reunión de portavoces para tratar estos temas. “De la propuesta que se hizo en el pacto de la madrugà a ésta lo único que ha variado es el nivel del SMI por lo que no vemos nada nuevo”. Aracil argumentó que su grupo considera importante que un reparto más equitativo de los asesores y pidió al equipo de gobierno que se planteara que los asesores de la oposición cobrasen lo mismo que los del equipo de gobierno.

LADILLO: Ciudadanos explicó que los sueldos vienen a dignificar el trabajo de los concejales

Santiago Román, portavoz de Ciudadanos, argumentó que con esta subida se dignifica la la bor de los concejales y aún así son suledos más bajos que los compañeros de poblaciones vecinas como El Campello o Mutxamel. “La situación económica del Ayuntamiento está mejorando para todos”, argumentó y recogió la propuesta del Partido Popular de estudiar la equiparación de los sueldos de los asesores del equipo de gobierno y oposición.

PSOE: "Lo que hubo fue una bajada excesiva hace cuatro años"

Pablo Celdrán, portavoz del Partido Socialista, también explico que no se trata de una subida excesiva sino que lo que hubo hace cuatro años fue una bajada excesiva “porque nos encontramos el Ayuntamiento en una mala situación económica”. Además puso sobre la mesa que a pesar de la subida el alcalde cobrará al año 10.000 euros menos que los alcaldes de Mutxamel y El Campello, poblaciones que se asemejan a Sant Joan en el número de habitantes. No obstante Celdrán emplazó al resto de concejales a mantener un debate no demagógico para la confección de un Reglamento de Organización Municipal que regule, entre otras cosas los salarios de los representantes públicos.