Juan Ignacio Ferreiro candidato a la Alcaldía de Sant Joan d'Alacant por Podemos

Podemos/Podem presentó su candidatura en el Parque Municipal donde comenzaron las asambleas en 2014 y es aquí donde, cinco años después.Podemos se definió desde el principio como gente corriente haciendo política y así siguen siendo las mujeres y hombres de Podemos que conforman la lista municipal. Piensan que ser ciudadanas y ciudadanos en una democracia no es una cuestión de títulos y conocimientos, sino de valores y trabajo al servicio del pueblo. Su primer valor es su código ético que les compromete a respetar a todas las personas con independencia de sus opiniones; Trabajar por la cultura participativa en la toma de decisiones; Defender las propuestas del programa y las decisiones que se tomen democráticamente y rendir cuentas de nuestras actuaciones.

Ignacio Ferreiro es el cabeza de la lista. Llegó como profesor al IES G. Berlanga hace 30 años y se sintió tan a gusto que fijó su residencia en Sant Joan. Es Doctor Ingeniero Industrial por la UPV y actualmente imparte clases e investiga en la UA.

Durante estos años ha aportado su grano de arena en favor del pueblo.

Hace once años cofundó “Camins de Sant Joan d’Alacant”, asociación que tiene como objetivo dar a conocer y conservar los caminos y el patrimonio histórico del municipio. “Seguimos pensando que la protección de los caminos históricos es una oportunidad para recuperar espacio público para caminar y hacer deporte”. Ignacio es un gran aficionado a la bicicleta, pero no solo para hacer ejercicio sino como medio de transporte para desplazamientos cortos: “Sant Joan es un pueblo llano, sin grandes distancias y la bici me acerca a todo. Faltarían más infraestructuras para la bici”. Colabora con la Plataforma Comarcal de la Movilidad Sostenible y el movimiento Masa Crítica para fomentar el uso de la bicicleta. La ecología, la conservación del medio ambiente y la cultura del entorno están dentro de sus intereses.

Estos cuatro últimos años ha sido Consejero de la Empresa Municipal PYCSA aportando su criterio en la toma de decisiones. El Interés por el funcionamiento del Ayuntamiento le ha hecho ver algunos de los “problemas de larga duración” que tiene el municipio.

Mejorar la situación de la ciudadanía y las ganas de cambio en la forma de hacer política “Porque quiero que haya una participación ciudadana efectiva en las decisiones municipales” le han llevado a participar en el grupo de Podemos Sant Joan. Podemos quiere ser parte activa de los cambios que necesita Sant Joan, un proyecto de pueblo que imagine el futuro.

Claudia Sterrantino es la número dos. Es argentina de nacimiento y española de adopción. Fijó su residencia en Sant Joan hace más de 25 años donde tiene un comercio. Sus inquietudes le han llevado a cursar en la UA los estudios de Sociología: “carrera que me ha permitido conocer y reflexionar sobre los fenómenos sociales”. Ha cursado el Máster de Investigación Educativa y en la Universidad Jaume I, ha realizado un curso de Especialista en “Agente de Igualdad” motivada por su convicción feminista y por la necesidad de incorporar la perspectiva de género para reafirmar los derechos e igualdad de oportunidades.

Claudia está convencida de que los valores añadidos, la honestidad, la sensibilidad, la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, el trabajo y la voluntad no se aprenden en ninguna universidad. Su participación en movimientos sociales y en la búsqueda de una sociedad más justa le ha llevado a formar parte activa de este proyecto: “Somos un equipo de personas con ilusión y mucha voluntad”.

Humberto García Colomina es el número tres. Humberto es un hombre ampliamente preparado y con gran capacidad de trabajo. Tiene 39 años y ya con 25 años abrió un negocio de óptica en el pueblo. A los 27 años decidió dedicarse a su sueño, que era ser profesor de Historia y Arqueología, se licenció en la UA. En la Universidad Complutense de Madrid ha realizado un Máster en Arqueología y ha trabajado en el Museo Arqueológico Nacional, en el Ayuntamiento de Alicante, en el MARQ y en el VilaMuseu. Actualmente está realizando el Doctorado en la UA, compaginándolo con el Máster en Formación del Profesorado en la UMH, con su trabajo de profesor voluntario de Historia, Arqueología y Patrimonio en una asociación de la 3ª edad en Alicante y con excavaciones arqueológicas y proyectos de puesta en valor del Patrimonio: el “Plan de Actuaciones y Reglamento en materia de Patrimonio Cultural de Sant Joan d´Alacant” o el proyecto de “Musealización de la Torre Ansaldo”. Humberto se considera una persona afable, moderada, cercana, empática y razonable, con gran sentido del humor, trabajadora y emprendedora. Nunca pensó que militaría en ningún partido político, pero durante su estancia en Madrid, “ver a gente mayor buscar comida entre los cubos de basura fue algo que me rompió, y pensé que debía hacer algo, que las cosas debían cambiar”.

Cristina Lledó va en cuarto lugar. Es una mujer preparada. Estudió Filología Inglesa, Máster de traducción inglesa y tiene la Capacitación en valenciano.

Trabaja en el IESG. Berlanga como profesora de inglés desde hace 26 años: “formo ya parte de Sant Joan”.

Desde 1993 es representante del profesorado por el Sindicato STEPV en el Consejo Escolar Municipal colaborando con los representantes municipales, direcciones de los centros y comunidad educativa del pueblo de Sant Joan. Es también representante del Consejo Escolar del instituto.

Cristina participa en el programa Erasmus Plus de Formación profesional.

Este programa promueve la movilidad del profesorado y alumnado para hacer las Prácticas en el extranjero y en la actualidad coordina el Intercambio de estudiantes y un programa e-twinning con Polonia.

Propuestas

En el grupo de Podemos de Sant Joan, a la hora de elaborar el programa municipal, se ha hablado ampliamente sobre todas aquellas cuestiones que consideran que pueden mejorar la vida de la gente de Sant Joan.

Las propuestas pueden verse en la página de Facebook https://www.facebook.com/Podemos.SantJoan/ Para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Sant Joan es fundamental la participación para que salgan a la luz las necesidades y preocupaciones reales para la toma de decisiones.

Es absolutamente necesario el desarrollo del plan Edificant, que depende del Ayuntamiento, con la construcción del nuevo IES Luis García Berlanga y del CEIP Lo Romero. Hay que terminar con 20 años de barracones y centros en malas condiciones.

Movilidad y accesibilidad: Hay que trabajar para mejorar las comunicaciones con la playa, los municipios cercanos, Alicante, El Campello, Mutxamel, con el TRAM y con la universidad en San Vicente.

Para mejorar la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques creemos que el primer paso debe darse siempre desde la educación. Es fundamental que la gente aprecie y conozca su pueblo, la importancia de mantenerlo limpio, el respeto y la convivencia. A partir de ahí, hacer pedagogía sobre la rentabilidad que supone para todos un pueblo limpio, bonito y bien cuidado, conociendo el coste adicional que conlleva eliminar los excrementos de animales y las basuras que no se depositan correctamente y fomentar el reciclaje.

San Juan necesita un centro de salud para cubrir las necesidades y urgencias del municipio y Educación pública integral de 0-3 años para eliminar barreras a la natalidad, garantizar la igualdad de formación y oportunidades para todos y todas y favorecer la conciliación, especialmente en el caso de las mujeres.

Modelo de ciudad: lo importante para nosotros es ir construyendo una ciudad para las personas; pensamos que el espacio público tiene que ser amable con todos, el aire limpio, fuera del estrés y la contaminación.

El PGOU se elaboró en plena burbuja inmobiliaria y en este momento no es ni asumible, ni sostenible. Es necesaria una revisión para crear un modelo de ciudad para todas y todos.

Dar pasos para introducir un nuevo modelo económico con futuro, procurando que las empresas encuentren en el municipio un espacio propicio para su establecimiento, para superar el actual modelo basado mayoritariamente en el sector servicios, promoviendo la instalación de empresas relacionadas con la salud, la ecología, las universidades y con un alto componente en I+D+I. Invitamos a todas y todos a la presentación de la candidatura y de nuestras propuestas.

Candidatura:

1. Juan Ignacio Ferreiro Prieto

2. Claudia P. Sterrantino Asmussen

3. Humberto Garcia Colomina

4. Cristina Camila Lledo Lopez

5. Vicente Arenas Lanchas

6. Irene Serrano Burillo

7. Jose Vicente Vizcaya Pedrosa

8. Guillermo Casado Estupiñan

9. Julian Pascual Del Poblil Jordan

10. Alicia Beatriz Vilchez Koncelik

11. Jose Vicente Quereda Orts

12. Miguel Ruiz Sanvicente

13. Magaly Garcia De La Pastora Pacios

14. Maria Dolores Arenas Lanchas

15. Hector Quereda Soler

16. Estefania Lopez Ronda

17. Rosa Isabel Arenas Garcia

18. Pedro A. Coronado Casarrubio

19. Jose Luis Morago Paris

20. Maria Teresa Cortinas Gallego

21. Antonio Reverte Tormo