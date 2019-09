× 1 de 2 Ampliar Pedro Miguel Planelles Riera - Presidente Comisión de Fiestas × 2 de 2 Ampliar Pedro Miguel Planelles Riera - Presidente Comisión de Fiestas Prev Next

-Este es otro año de cambios para el presidente de la Comisión de Fiestas, ¿crees que también van a ser unas fiestas especiales para ti?: Jejeje, sí, al igual que año pasado, este vuelve a ser un año especial para mi a nivel personal, puesto que después de estas fiestas, a final de mes, nacerá mi hija Maia.

En cuanto a las fiestas, todos los años son especiales, y este no va ser menos, puesto que es la consolidación de los Mozárabes como comparsa y hay muchas escuadras que celebran aniversarios importantes.

-¿Cuál es vuestra posición ante la aplicación de la norma ITC 26 que regula el uso de la pólvora?: Nosotros llevamos ya tres años aplicando esta normativa y no es nueva para nosotros. Desde nuestro punto de vista es buena para los tiradores puesto que podemos disponer de mas pólvora para los actos de arcabucería.

No obstante y desde mi punto de vista, se está tensando mucho la cuerda y puede llegar un día en que no hayan actos de arcabucería.

Este año ha sido la pólvora, que bien no era apta, bien se dispara el precio (ha pasado de 32,5€ a 51€) y esto no puede ser. Ha habido poblaciones que han suspendido sus actos bien por defecto de pólvora bien por ser excesivo el precio, así que creo que debemos ser las poblaciones quienes digamos basta y nos unamos para defender nuestros intereses, ya que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie.

-¿Cuál sería tu balance de las fiestas de 2018 y destacarías alguna novedad para este año?: El balance del pasado año es positivo: una nueva comparsa apareció en nuestras fiestas, que estuvieron representadas en FITUR 2018 de la mano de Els Pacos, las fiestas transcurrieron sin incidencias y el tiempo acompañó, así que creo que el balance tiene que ser positivo.

Novedades para este año, ninguna. En fiestas no hay ninguna novedad y creo que en lo que queda de mandato la haya.

La novedad este año vino en Mig any cuando el desfile se adelantó a la tarde y luego fueron las cenas. Ese cambio generó diversidad de opiniones en las distintas comparsas, pero cuando finalizó Mig Any las comparsas que estaban en contra de dicho cambio, vieron que era bueno puesto hubo mucha participación de niños.

Desde la Comisión, pensábamos que era bueno, y visto lo visto, pensamos que se acertó en el cambio, ya que el pueblo ese día estaba lleno, era un día de fiestas, que no de fiesta.

-¿Y tú opinión sobre los actos festeros celebrados hasta la fecha (Proclamación de Cargos, El Salvador…): De momento la opinión es buena, si bien es cierto que en la Proclamación el viento deslució un poco el trabajo que se realizó, pero bueno, son cosas que no podemos controlar. A parte de eso, mucho trabajo para mí, confeccionando el guión, ideando decorados y dirigiendo todo, algo que antes no era así, pero que ahora me toca, pero bueno, “sarna con gusto, no pica” En cuanto al resto de acto, todo ha ido bien; en El Salvador, las banderas, a pesar del calor, salieron a la calle, con lo que hay fiestas 2019, se descubrió el cartel de nuestras fiestas, se ha presentado el “llibret”, en definitiva todo va como tiene que ir, “viento en popa y a toda vela” -¿Qué crees que necesitan las Fiestas de Mutxamel?: Se que aquí voy a ser criticado, pero eso va con el cargo. Las Fiestas necesitan tolerancia por parte de los festeros para la gente que está al mando de ellas. Sé que nunca llueve a gusto de todos y que todos cometemos errores, pero de ellos se aprende y la gente que estamos en la directiva, somos personas como cualquier otra y tenemos familias, con lo que algunos comentarios sobran.

-Tras las pasadas elección del mes de Mayo, en la concejalía de Fiestas continúa el edil del Partido Popular, Rafael Pastor Pastor, ¿Cómo ha sido la relación con la institución durante estos años?: La relación con el Ayuntamiento ha sido buena. He trabajado con varios concejales de fiestas y la primera vez que repito con el mismo concejal, algo que puede ser bueno puesto que ya nos conocemos (ya nos conocíamos, puesto que somos amigos).

Si bien en cierto que hay cosas que se pueden y deben mejorar, pero ya no es con los políticos, que también pueden hacer algo, es más bien con la burocracia, pero bueno tendremos paciencia, aunque a veces ponga en peligro algún acto.

-¿Cómo ha encajado la nueva comparsa en el puzzle festero de Mutxamel?: Fantásticamente. La verdad que los Mozárabes han encajado de forma magistral en nuestra fiesta, han traído “juventud” a nuestras comparsas y fiestas y espero que perduren en el tiempo, algo de lo que estoy más que seguro, sobretodo conociendo a su presidenta.

-De nuevo, te pido que les dirijas unas palabras a los cargos de 2019: A los cargos 2019 decirles que disfruten de este año que ahora comienza para ellos y que la Comisión de Fiestas y yo mismo estamos para ayudarles en todo lo que sea posible para que todo salga bien.

Soy el menos apropiado para ello, pero que estén tranquilos, que no se agobien por nada, puesto que todo va a salir bien y el día 10 todos a desfilar.

-Y, por último, ¿Cuál seria tu deseo para estas Fiestas de Moros y Cristianos 2019?: El deseo creo que es el de todos los años y el que cualquier presidente de asociación quiere, que todo salga bien, que el tiempo nos respete y que la gente disfrute al máximo de estos días dentro de un ambiente de cordialidad y sin malos rollos.