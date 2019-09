Paula Sala Sala, Capitana Mora, Comparsa Zegries

× 1 de 2 Ampliar Paula Sala Sala × 2 de 2 Ampliar Paula Sala Sala Prev Next

Pregunta: ¿Cuándo entró a formar parte de estas fiestas y por qué?

R: Mi inicio en las fiestas fue de manos de mis padres. Tengo los mismos años que mi comparsa y al igual que ella mi primer desfile fue en 1990.

P: ¿Qué le llevó a aceptar el cargo?

R: Pasadas las fiestas del año pasado se comentó la idea de ostentar el cargo. Desde que nací salgo en los Zegries, toda la vida saliendo a las fiestas junto a mi familia y teniendo la posibilidad de vivir la fiestas desde otro punto, imposible decir que no a la propuesta que nos hizo mi padre.

P: ¿Qué significa para usted este cargo?

R: He crecido junto a la que es mi comparsa, he aprendido a sentir las fiestas junto a mi familia, a disfrutar de sus preparativos cada año y colaborar en los boatos.

Por dicho motivo que mayor ilusión y responsabilidad que representarla como capitana.

P: ¿Cuál es el momento de la fiesta que espera con mayor expectación?

R: Considero que todo acto tiene su momento y que cada uno de ellos hay que disfrutarlo. Pero si he de decantarme por uno, este año diría que el día 10 de septiembre, nuestra entrada. Porque después de todo el año entre maderas, ruedas, tornillos, pintura… La ilusión de crear nuestro boato, todos ustedes lo podrán disfrutar junto a nosotros. Espero que les guste.

P: ¿Se siente respaldada por amigos, familiares, comparsa...?

R: Desde el primero momento, tanto nuestra familia y amigos nos han apoyado al 100%. Agradecer a los componentes de la comparsa y de otras comparsas que han colaborado en la construcción del boato, en especial a mis Mawalies por todo su trabajo e ilusión. Gracias a todos.

P: ¿Qué mejoraría de estas fiestas?

R: Considero que como en todo hay que actualizarse, por dicho motivo debería plantearse la posibilidad de cambiar las fiestas a fin de semana. Ya que podría salir más gente y tendríamos nuestra rambla con más visitantes que disfrutarían junto a nosotros de estos días.

P: ¿Qué es lo que más le gusta de estas fiestas? ¿y lo que menos?

R: Lo que más me gusta de las fiestas es el ambiente del pueblo.

Los días previos a las fiestas, las cenas cualquier día con la escuadra, los preparativos, el ver que ponen las luces y el castillo. Y cuando llegan los días grandes, el olor y el ruido de la pólvora, la música en nuestras calles y la buena convivencia porque donde vayas hay alegría, diversión, y ves a todos ya sean festeros o no festeros pasándolo en grande.

Hay cosas que no me gustan pero el capitán me ha dicho que sea políticamente correcta. Por dicho motivo me abstengo de la pregunta.

P: ¿Qué deseo pediría durante estas fiestas?

R: Deseo que todo salga bien, tal y como está preparado el día de la entrada, como también disfrutemos del tiroteo y no lo impidan los problemas que hay con la pólvora. También deseo que el tiempo nos acompañe y lo podamos disfrutar con todos ustedes.