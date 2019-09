"No tomaremos ninguna decisión de trasladar la fiesta a fin de semana sin un consenso importante de las asambleas de las comparsas"

-¿Qué novedades nos puedes destacar de estas Fiestas?: Nuestras Fiestas son bastantes continuistas. Las novedades año tras año radican principalmente en las capitanías que van introduciendo esas diferencias de una Fiesta a la que aportan un tono de espectacularidad importante y su propio sello personal. Algunas comparsas optan por alquilar su boato y otras por organizarlo ellas mismas con la gran cantidad de trabajo que conlleva.

-¿Qué balances realizas de las Fiestas del Año Pasado?: Fueron muy espectaculares. Disfrutamos de unas espectaculares entradas que contaron con la seriedad que requiere nuestras Fiestas y en donde se dio relevancia a la música que es un factor muy importante para nosotros.

Además destacar la alegría que lograron transmitir las capitanías. Cada vez que me dirijo a los Capitanes les transmito que su cargo es el más representativo de nuestras fiestas, más allá de quien mande en la Comisión de Fiestas o de los presidentes de las comparsas y por eso, esa responsabilidad tiene que venir aparejada con pasarlo bien y todos ellos consiguen transmitir esa alegría, ese amor y ese cariño que ponen en el cargo. Al final siempre acaba saliendo bien.

-¿Cómo se presentan las Fiestas este año?: Las Fiestas este año se presentan muy bien. Las capitanías corresponden a los Piratas y a los Zegríes que están preparando unos boatos con todo su cariño. Me consta que los Zegríes es un boato totalmente hecho por ellos, es decir no hay nada alquilado. Me consta que los Piratas también están manufacturando su propio boato. Y espero que salga igual de bien que años anteriores.

-¿Cómo crees que ha encajado la nueva comparsa Mozárabes?: Perfectamente, sobre todo con la dificultad que ello conlleva ya que nació con algo más de una treintena de componentes. Es muy difícil estar a la altura de otras comparsas más siglo y medio de antigüedad. Por ejemplo, los Xodios, el año que viene cumplen los 125 años de antigüedad y este año los Abencerrajes han celebrado su 75 Aniversario por lo que ponerse a la altura de eso es muy difícil. Esta nueva comparsa ha venido muy bien porque ha equilibrado el Bando Moro y el Bando Cristiano. Así los cristianos tienen un año más para preparar la capitanía. Me consta que están trabajando muchísimo haciendo Fiestas y colaborando todo lo que suponga sacar recurso para no tener que subir demasiado las cuotas de los festeros.

-¿Qué opina sobre trasladar las Fiestas a fin de semana?: Tengo mi propio opinión como Festero pero como Ayuntamiento te diré que no tomaremos ninguna decisión a no ser que haya un consenso importante por las asambleas de las comparsas o por una asamblea general multitudinaria en la que deberían votar un número importante de festeros que esté por encima del 50%.

Una decisión como esa no debe tomarse a la ligera no basta con decir que se haga en fin de semana o recoger firmas ya que hay muchas circunstancias que se deben tener en cuenta dentro de un mundo festero que es muy complejo. Por ejemplo, la contratación de Bandas de Música. Date cuenta que el día 9 acaban las Fiestas en Villena, justo cuando acabamos nosotros empieza Ibi, y creo que hay otro pueblo más que coincide en estas fechas.

Entonces, si queremos mantener el nivel de importancia que tiene la música en nuestra fiesta sería complicado su contratación si hay coincidencia con otro municipio. Queremos bandas de música por encima de los 50 componentes. Esto deberíamos analizarlo, por ejemplo. También deberíamos analizar separar el tema religioso, que hay gente que lo mezcla, creo que eso sería lo menos problemático.

Aquí la fiesta es el día 9 de septiembre y no habría por qué cambiarla, los Moros y Cristianos podrían ser el fin de semana de antes o de atrás. Pero habría que estudiarlo bien ya que hay que entender que justo el día 8 es la procesión del barrio del Ravalet, que también está muy arraigado.

Por todo esto, y por otros factores más es por lo que habría que presentar un estudio riguroso sobre el tema y no decidir cambiarlo a la ligera.

Transmito lo que a mi me llega, mi opinión como festero me la reservo y la daré en su momento. Pero como representante de la administración lo que quiero es contentar al máximo posible de gente.

Mi opinión es que va a costar mucho cambiarlas ya que hay mucho arraigo.

-¿En qué crees que se debería mejorar estas Fiestas?: Si hay que modificar algo sería los desfiles del día 11 y 12, no hacerlos tan repetitivos ya que el desfile del día 10 la Rambla está llena sea el día que sea. Esa es mi opinión personal que doy como un festero más y creo que ese cambio serviría para modernizar las fiestas.

-¿Entendería unas fiestas sin pólvora?: No, creo que el "Tiroteo" es un acto fundamental de nuestras Fiestas. Está habiendo mucha polémica con este tema porque al problema de la subida de preció se ha añadido otro que es que la pólvora que están trayendo no tiene la calidad adecuada.

-¿Cómo interviene el Ayuntamiento en el desarrollo de las Fiestas?: El trabajo de los Servicios de Limpieza y Mantenimiento y de seguridad durante Fiestas son muy importantes. Supone un esfuerzo extra para los servicios de limpieza y recogida de basura, la policía local con el apoyo de Protección Civil. No hay que olvidarse que en esos días se concentra mucha gente en el casco urbano pero seguimos teniendo urbanizaciones donde no se puede descuidar la vigilancia. Por eso se pide a la Guardia Civil que refuercen el servicio y se viene colaborando con ellos año tras años Luego el departamento de Servicios y Mantenimiento del Ayuntamiento tiene un trabajo tremendo y supone un esfuerzo importante. También a nivel de Fiesta, desde que soy alcalde, la mayoría de la corporación somos festeros y del equipo de gobierno casi todos somos festeros y muchos de nosotros hemos estado en cargos directiva. Somos Festeros pero al mismo tiempo somos concejales y en mi caso soy alcalde las 24 horas del día, por lo que cuando el teléfono suena hay que atenderlo.

-¿Qué palabras le dirigiría a los capitanes entrantes?: Siempre les digo que estén tranquilos. Es importante que sepan que el día 10 todo estará en su sitio en la Rambla para salir a desfilar y a demostrarnos esa ilusión que han puesto en su capitanía y a transmitirnos esa alegría y felicidad a su paso por la tribuna.

-¿Qué le pediría a los vecinos durante estos días?: Mutxamel como el Ravalet somos personas muy acogedoras. A los que nos visiten que no se preocupen, que vengan, porque van a encontrar un pueblo acogedor. Mutxamel tiene una característica que se tiene que mantener ya que a medio día, cuando vengan a tomar el aperitivo, cualquier persona será bienvenida y tendrá su refresco, su cerveza o plato de altramuces o habas, somos muy acogedores, se les va a tratar bien. Y a los vecinos que sigan teniendo ese carácter acogedor y tolerante que es muy importante. Hay que acordarse de la gente que trabaja y las Fiestas generan molestias por eso les pedimos tolerancia. Y a los festeros que se comporten como vienen haciéndolo habitualmente, dentro de un orden.