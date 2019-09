María Dolores Martínez Ripoll - Capitana Cristiana, comparsa Pirates

× 1 de 2 Ampliar María Dolores Martinez × 2 de 2 Ampliar María Dolores Martinez Prev Next

Pregunta: ¿Cuándo entró a formar parte de estas fiestas y por qué?

R: Mis comienzos en las fiestas de Moros y Cristianos, fue en el 1976 en la comparsa contrabandistas de la mano de mi padre Vicente Armilla, Embajador Moro, años después en el 1985 formé parte de la comparsa Pirates, la cual hoy día sigo siendo miembro activo. El primer día que pisé la Rambla por primera vez, me propuse desfilar en más ocasiones y cuando terminé los estudios me puse a trabajar para pagarme las fiestas y desde entonces no ha habido un año en el que no haya salido.

P: ¿Qué le llevó a aceptar el cargo? R: La decisión de aceptar el cargo siempre la he tenido presente, yo siempre digo que toda aquella persona que por sus venas le corra la música y se emocione al escuchar cualquier marcha o pasodoble tiene que probar ser un cargo festero, es lo más de lo más es como el que sube a la cumbre de una montaña, después de varios intentos.

P: ¿Qué significa para usted este cargo?

R: Para mí es un gran orgullo representar a mi querida comparsa Els Pirates, de la cual llevo formando parte desde los 14 años, y más orgullo como madre aceptar el cargo con mis hijos Alejandro y Raúl, porque sin ellos no hubiese sido posible ostentar este cargo, ya que siempre me he mantenido fiel diciendo que sólo lo seria con mis hijos. Y gracias a su apoyo al de mi marido y al de mi otro hijo Oscar y mis familiares este año cumpliré mi sueño.

P: ¿Cuál es el momento de la fiesta que espera con mayor expectación?

R: El momento que con más expectación espero es el día de La Entrada, donde por fin junto a mis hijos podré disfrutar de lo que tantos años he soñado.

P: ¿Se siente respaldada/o por amigos, familiares, comparsa...?

R: Sí, claro respaldada totalmente de cada uno de ellos, desde el primer momento que la comparsa nos nombró capitanes, hemos tenido un gran apoyo de todos mis familiares y amigos, por otra parte también quiero aprovechar para dar las gracias a la directiva de mi comparsa, ya que también nos hemos sentido muy respaldados.

P: ¿Qué mejoraría de estas fiestas?

R: Si tuviera que mejorar algo diría que hubiera más bandas de música en las comparsas, y dos o tres días más de desfile.

P: ¿Qué es lo que más le gusta de estas fiestas? ¿y lo que menos?

R: Personalmente, me gusta todo, dianas, desfiles, tiroteo etc.… pero si tuviera que decidir por algo son las embajadas, ya que son parte fundamental de la historia y de las fiestas de Moros y Cristianos, y como hija y hermana de Embajadores, sé el sacrificio que estos desempeñan para que las Embajadas salgan tan bien como salen.

Y lo que menos me gusta, es que las fiestas duren tan poco.

P: ¿Qué deseo pediría durante estas fiestas?

R: Deseo a todo el pueblo de Mutxamel y visitantes, que un año más disfrutéis de cada marcha, cada acto y cada desfile como siempre soléis hacerlo, y desearles a la Capitanía Mora y a su Comparsa mucha suerte y que disfruten al máximo de esta aventura que recorreremos juntos.