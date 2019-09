Laureano Sala Forner, Capitán Moro, comparsa Zegríes

× 1 de 2 Ampliar Laureano Sala Forner × 2 de 2 Ampliar Laureano Sala Forner Prev Next

Pregunta: ¿Cuándo entró a formar parte de estas fiestas y por qué?

Respuesta: Procedo de familia festera y mis padres decidieron que mi hermana y yo, iniciáramos nuestra vida festera en la Comparsa Abencerrajes.

P: ¿Qué le llevó a aceptar el cargo?

R: No acepté, me presenté. Me presenté porque después de 50 años de festero, y habiendo participado en la confección de boatos en los Abencerrajes, y en todos los boatos de los Zegries ya tocaba hacer un boato, para mi familia y mi concepto de fiesta.

P: ¿Qué significa para usted este cargo?

R: Culminar mi participación en las fiestas, después de haber estado en los diferentes estamentos festeros. Si añades que salgo con mis dos hijos, tengo el apoyo y asesoramiento de mi mujer, en la comparsa que funde, y que además llevo adelante mi propio boato, creo que con ello te lo digo todo.

P: ¿Cuál es el momento de la fiesta que espera con mayor expectación?

R: Después de tantos años y de haber participado en todos los desfiles, la verdad que todos son importantes y más este año que sí o sí participare en todos. Lógicamente por la culminación del trabajo de meses con el Boato, quizás el desfile de la Entrada es el más esperado pero no quiero olvidarme del Tiroteo y Embajadas y cualquier desfile al son de un pasodoble o una marcha Mora.

P: ¿Se siente respaldado por amigos, familiares, comparsa...?

R: Por su puesto, tengo el mayor respaldo que puedo tener, mis dos hijos, y mi mujer Tamara. Los cuatro vamos a una en el diseño del boato, elección de trajes, de música, etc… Después tengo a mi hermana y toda su familia, tengo amigos de la comparsa y de otras comparsas que están ahí y por mucho que se lo diga nunca podré agradecerles el esfuerzo que están haciendo durante estos meses. Y, cómo no, los componentes de la Comparsa que ayudan en la realización del Boato y seguro que toda la comparsa en la puesta en escena para que todo salga bien.

P: ¿Qué mejoraría de estas fiestas?

R: Durante mi vida festera he intentado mejorar cosas, me imagino que unas bien otras menos bien, otras mal, pero hay que ir actualizando la fiesta. Creo que las fiestas necesitan actualizarse, por ejemplo en el tema del fin de semana, hay que dar más tiempo al barraqueo del medio día. Imposible seguir manteniendo un tiroteo por la tarde después del barraqueo, etc. Siempre manteniendo la esencia de la fiesta.

P: ¿Qué es lo que más le gusta de estas fiestas? ¿y lo que menos?

R: Me gusta la música, los desfiles, la pólvora, la alegría y la convivencia entre festeros y si es posible durante todo el año mejor.

Lo que menos, para actualizar las fiestas es complicado porque lo que a unos no les gusta a otros sí, hay que consensuar los cambios que son necesarios, y por tanto este no es el foro correcto para decir lo que no me gusta y como les he dicho a mis hijos que sean políticamente correctos, me abstengo de pronunciarme sobre el tema.

P: ¿Qué deseo pediría durante estas fiestas?

R: Que nos acompañe el tiempo, que tanto la capitanía Cristiana como la Mora podamos plasmar en la calle el esfuerzo que estamos realizando. Que la gente participe en las fiestas con alegría y que se lo pase fenomenal.

Todos los años tenemos los festeros un rato, una anécdota o varios inolvidables y con el paso del tiempo siempre recordamos, ojalá para muchos sea un recuerdo las capitanías del 2019.