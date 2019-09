Guillermo Sala Sala, Abanderado Moro, Comparsa Zegríes

× 1 de 2 Ampliar Guillermo Sala Sala × 2 de 2 Ampliar Guillermo Sala Sala Prev Next

P: ¿Cuándo entró a formar parte de estas fiestas y por qué?

R: Entré a formar parte de nuestras fiestas por mis padres, los cuales son festeros de prácticamente toda su vida y sus hijos no podían ser menos. Por ese motivo desde que nací en 1994 soy festero y componente de los Zegríes.

P: ¿Qué le llevó a aceptar el cargo?

R: La palabra aceptar no sería la correcta, ya que desde hace tiempo esa idea estaba presente en mi familia y amigos. Aunque pasadas las fiestas de 2018, nuestro padre nos lo propuso a mi hermana y a mí, como negarnos a acompañar a nuestro padre que nos ha inculcado la vida festera y poder acompañarlo.

P: ¿Qué significa para usted este cargo?

R: Para mi llegado a este punto en el que eres uno de los tres representantes de tu comparsa fundada por mis padres, es todo una alegría y orgullo formar parte. Aunque, a mi forma de ver es una responsabilidad hacia mi comparsa y mi familia, ya que me gustaría enorgullecerlos en el trascurso de mi cargo.

P: ¿Cuál es el momento de la fiesta que espera con mayor expectación?

R:El momento que espero con mayor ilusión siempre es el momento de ponerme los bombachos, ya que hasta ese momento serán fiestas pero no son lo mismo. Porque a partir de ese momento empieza la entrada y los días grandes de nuestras fiestas.

P: ¿Se siente respaldada/o por amigos, familiares, comparsa...?

R: Desde el momento que se confirmó que mi padre, mi hermana y yo seríamos los representantes de nuestra comparsa Zegríes, los apoyos y ánimos no tardaron en llegar por parte de nuestra comparsa, componentes de otras comparsas, amigos y como no de toda nuestra familia.

P: ¿Qué mejoraría de estas fiestas?

R: Pienso que nuestras fiestas no pueden mejorar, aunque sí actualizarse. Como por ejemplo, pasar las fiestas a fin de semana ya que ayudaría a muchos festeros a poder asistir año tras año y nuestras calles albergarían a un mayor número de visitantes. Además, pasar el tiroteo de día 11 a por la mañana, porque el tardeo en las barracas se suele alargar.

P: ¿Qué es lo que más le gusta de estas fiestas? ¿y lo que menos?

R: Lo que más me gusta de nuestras fiestas es el ambiente de hermandad que se respira en nuestras calles entre festeros, el olor a pólvora y escuchar música festeras en la calle (marchas moras, cristianas, pasodobles). Aunque no se pueden olvidar las cenas previas con los de mi Fila Jove para acostumbrar el cuerpo para fiestas.

Y lo que menos me gusta como resulta que posiblemente no sea políticamente correcto y el capitán nos obliga a serlo, me abstengo a contestar.

P: ¿Qué deseo pediría durante estas fiestas?

Mi deseo para nuestras fiestas es que haga buen tiempo y así el esfuerzo de muchos meses para preparar nuestro boato, como el de los Piratas pueda brillar como nos gustaría. Y que todos podamos disfrutar de este año inolvidable.