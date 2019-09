Alejandro González Martínez, Capitán Cristiano, comparsa Pirates

× 1 de 2 Ampliar Alejandro Gonzalez Martinez × 2 de 2 Ampliar Alejandro Gonzalez Martinez Prev Next

Pregunta: ¿Cuándo entró a formar parte de estas fiestas y por qué?

Respuesta: Comencé a formar parte de las fiestas en el año 1993 con tan solo 4 meses desfilé de los brazos de mi abuela en los Maseros, de los brazos de mis tíos en los Pacos, y por último en los brazos de mi madre en la Comparsa Pirates, a la que hoy en día sigo perteneciendo.

P: ¿Qué le llevó a aceptar el cargo?

R: Mi madre, ya que desde que tuve edad suficiente para entender y saber que significaban las fiestas, todos los años salía a la mesa el día 10 se septiembre lo mismo, “algún día yo tengo que salir de capitana con mis hijos en los Piratas”, hasta que al fin este año tuvimos la suerte de ostentar lo que tantas veces hemos hablado e imaginado.

P: ¿Qué significa para usted este cargo?

R: En primer lugar este cargo para mí es muy importante, ya que principalmente es la ilusión que tantos años ha perseguido mi madre, y no hay nada más grande que cumplir las ilusiones de los tuyos, y en segundo lugar es un orgullo y responsabilidad poder representar a mi comparsa en la que he crecido viendo a los pies de La Rambla como otros cargos la representaban, y este año al fin seré yo quien pueda representarla.

P: ¿Cuál es el momento de la fiesta que espera con mayor expectación?

R: Desde que emprendimos esta aventura, lo que más ansío es oír el día 10 de septiembre “Comparsa Pirates que comencé a formar” y que la banda comience a tocar hasta que llegue el momento de plantarme en medio de la Rambla.

P: ¿Se siente respaldada/o por amigos, familiares, comparsa...?

R: Sí, uno de los motivos que dieron pie a emprender esta aventura, fueron mis familiares y amigos ya que fueron los primeros en apoyarnos antes de dar el paso. Y respecto a mi comparsa, me siento muy respaldado, ya que sin la ayuda de ellos, nada de lo preparado podría haber sido posible.

P: ¿Qué mejoraría de estas fiestas?

R: Me gustaría que las fiestas fueran en fin de semana, ya que son muchos los festeros que por motivos laborales no pueden salir en ellas. Cuantos más festeros más fiestas.

P: ¿Qué es lo que más le gusta de estas fiestas? ¿y lo que menos?

R: Lo que más me gusta de las fiestas es el ambiente que estas generan en Mutxamel, calles repletas de gente con alegría y ganas de pasarlo bien, música a todas horas, y sobre todo lo que más me gusta son los recuerdos que año tras año las fiestas nos dejan.

Y no hay nada que no me guste de las fiestas.

P: ¿Qué deseo pediría durante estas fiestas?

R.: Deseo, salud para que un año más, y este aún más especial que ninguno, disfrutemos todos Mutxamaleros i Mutxamaleres, familiares y amigos de tantas cosas bonitas que nos regala las fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel. También aprovecho para desearle mucha suerte a la Capitanía Mora en esta aventura que juntos recorreremos.