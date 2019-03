Celebración de la Semana de la Mujer en el IES L'Allusser

× 1 de 4 Ampliar × 2 de 4 Ampliar × 3 de 4 Ampliar × 4 de 4 Ampliar Prev Next

Con motivo de la celebración del día de la mujer el 8 de marzo, el IES L'Allusser organizó durante la semana una serie de actividades enfocadas a dar visibilidad a la importancia de la mujer en distintos ámbitos.

En el hall del instituto se exponen treinta y un carteles didácticos que son el resultado del proyecto de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) "Influencers: ¿Y tú qué quieres ser? No puedes ser lo que no puedes ver" Se trata de un proyecto colaborativo y didáctico elaborado por las alumnas de la EASDA que tiene la finalidad de hacer visibles en los institutos a mujeres que han sido esenciales en la historia, pero que no aparecen en los libros escolares. Son mujeres pertenecientes a diferentes épocas históricas, distintos lugares y diversas áreas del conocimiento que han tenido una influencia importante. De esta manera se pretende mostrar al alumnado la importancia del trabajo realizado por la mujer a lo largo de la historia, pero no siempre reconocido.

El día 7 de marzo tuvieron lugar en las aulas del instituto charlas coloquio impartidas por mujeres profesionales. Contamos con la presencia de dos policías locales, una guardia civil, una profesora de química inorgánica de la Universidad de Alicante, varias de las primeras estudiantes de Formación profesional, la Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Mutxamel, una arquitecta, una deportista de élite y Asunción Llorens, primera Alcaldesa de Mutxamel. El alumnado se mostró muy interesado y participaron planteando numerosas preguntas y ofreciendo algún regalo a las ponentes.