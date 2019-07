C.F. Monnegre: La importancia de un equipo femenino en un club de Fútbol

Contenido patrocinado por:

La sociedad está empezando a ver con otros ojos el fútbol femenino y proyectos como el de la selección Española han conseguido que los equipos femeninos despierten un interés sin precedentes. El fútbol femenino aumenta la percepción competitiva y deportiva, la proyección social y educativa en valores e identificación de los aficionados de un club. Además aumenta el interés de patrocinios y comercialización.

Pero más allá de todo esto es de justicia fomentar la igualdad en todos los sectores de la sociedad y muy especialmente en el mundo del Deporte.

El C.F. Monnegre arranca un ilusionante proyecto de poner en marcha un Equipo Femenino Senior que sea la punta de lanza de un objetivo más ambicioso que es crear una estructura en las bases consolidada.

No se trata de tener un equipo testimonial para cubrir el expediente. En el C.F. Monnegre saben que el fútbol femenino es un potencial en alza y aporta un valor añadido a los clubes.

El presidente del Club Juan Iborra junto a Ángela Díaz Jurado están al frente del proyecto que inician en el mejor de los momentos ya que en estos últimos años, según datos de la UEFA, se han duplicado en España en la última década las licencias federativas de chicas en este deporte. Ángela Díaz Jurado es una joven deportista, con formación y experiencia.

Se acaba de graduar en Ciencias de la actividad Física del Deporte y cuenta con el Nivel 1 como entrenador en la Federación Valenciana de Fútbol y ha dirigido tanto equipos femeninos como masculinos (un equipo femenino Sub 12 en Sant Joan y este año ha llevado un equipo infantil y un prebenjamin).

Entre sus objetivos más próximos se encuentra seguir creciendo como entrenadora y continuar transmitiendo sus conocimientos.

Ángela Díaz Jurado: "El objetivo de este año es formar el equipo, hacerlo competitivo y con el paso de los años ascender de categoría"

-La Rambla.: ¿Notas la diferencia entre dirigir un equipo masculino y uno femenino? -Ángela Díaz: Sí, lo noto en el tipo de liderazgo que tengo que tener en cada uno de ellos. Mientras que en los equipos masculinos tengo que aplicar una disciplina más ferrea para conseguir resultados en los equipos femeninos las jugadores valoran más otros aspectos como la permisividad, cercanía etc… En el C.F. Monnegre tenemos claro que no se puede equiparar el futbol masculino al fútbol femenino, por ejemplo tenemos muy en cuentan aspectos como los días en los que nuestras jugadoras tienen el periodo,. Ese aspecto interfiere en el rendimiento y es muy importante tenerlo en cuenta y normalemente se pasa por alto en otros clubes.

-L.R.: ¿Cómo fue tu primer contacto con el fútbol? -A.D.: Desde pequeña he practicado muchos deportes, fútbol, baloncesto, atletismo… Un año en el IES Lloixa recibimos la visita de Mercedes Gil Pérez, entrenadora del GCD Sant Joan, para captar jugadoras para un proyecto de creación de un equipo femenino. Yo siempre había jugado en el patio con los chicos y aunque ese día jugaba en la portería, Mercedes me pidió salir de jugadora. Al final de la prueba me dijo que si estaba interesada en participar en el proyecto y yo dije que sí. Ese año ascendimos a primera regional y tuvimos el patrocinio de la UCAM hasta que desapareció. Pero yo seguí muy vinculada al fútbol y al mundo del deporte.

Después de esto comenzó mi experiencia como entrenadora. Al año de comenzar mi carrera me ofrecieron dirigir un equipo femenino sub12 en Sant Joan. Fue una experiencia de la que guardo un recuerdo muy bonito y donde descubrí que me gusta enseñar porque me gustaba ver las reacciones de los niños y que el esfuerzo era recompensado.

“Creo que el Monnegre está ganándose el prestigio muy merecidamente y está llenando un hueco muy grande en este pueblo dando un paso muy firme a nivel deportivo y educativo”

-L.R.: ¿Y cómo llegas al Monnegre? -A.D.: Estoy en el Monnegre estos últimos tres años. Cuando vine a formar parte de esta familia ya teníamos claro que el club debía tener una sección femenina ya que es un valor añadido al Club y ambas secciones se ayudan mutuamente.

-L.R.: ¿Qué te parece el club? -A.D.: Creo que el Monnegre está ganándose el prestigio muy merecidamente y está llenando un hueco muy grande en este pueblo dando un paso muy firme a nivel deportivo y educativo para los niños y niñas de Mutxamel ya que nuestro objetivo siempre es inculcar buenos valores a nuestros jugadores.

-L.R.: ¿Por qué no intentasteis tener una sección femenina antes? -A.D. Lo hicimos. Empezamos un equipo base pero no cogió forma porque las jugadoras eran de edades muy dispares. Por eso este año nos propusimos crear un equipo senior para que la gente viera que el proyecto femenino del club es sólido.

Para favorecer la captación de jugadoras no van a pagar cuotas para jugar, como en la mayoría de clubes, y contará con equipación como el resto de equipos y los mismos derechos y obligaciones que el resto. De hecho haremos precisamente hincapié en que no haya distinción ni favoritismos entre hombres y mujeres.

-L.R.: ¿Estáis teniendo respuesta ahora? -A.D.: Llevamos tres miércoles entrenando el primer día vinieron 8, el segundo ya éramos 14 y en el último entrenamiento 18 por lo que vamos por muy buen camino. Ya tenemos una estructura de equipo cerrada para comenzar esta temporada.

-L.R.: ¿Contáis con patrocinio? -A.D.: Sí. Este proyecto no sería posible sin nuestros patrocinadores Nufri y Linvida, una marca de manzanas que solo patrocina equipos femeninos.

-L.R.: ¿Cuál sería el objetivo de este año del nuevo equipo femenino del Monnegre? -A.D.: El objetivo de este año es formar el equipo, hacerlo competitivo y con el paso de los años ascender de categoría. Creo que tenemos jugadoras que pueden dar mucho, con mucha experiencia y que van a ...

-L.R.: ¿Estáis abiertas a nuevas incorporaciones? -A.D.: Claro, aquella jugadora que quiera participar en el proyecto solo tiene que llamar al 630028560 o pasarse por un entrenamiento, durante el mes de julio estaremos en el campo de fútbol del polideportivo Els Oms el miércoles 19:00.