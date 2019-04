Restaurante Bella Donna, el sabor de Italia en Bonalba

Muchos “foodies” (término que se acuña a los aficionados a la buena gastronomía) andan a la caza y captura de restaurantes donde ofrezcan una comida genuina, con personalidad y raíces. Pues bien, uno de esos lugares tan valorados por los comidistas es el Restaurante Bella Donna en Bonalba, un pequeño trozo de Italia en el término municipal de Mutxamel.

Tanto es así que detectamos la autenticidad de que un restaurante está haciendo un buen trabajo recreando la gastronomía típica de un país cuando son los propios nativos los que acuden a degustar esos platos y rememorar su tierra natal a través de sus sabores, cosa que ocurre en este restaurante.

En los cuatro años de existencia de este establecimiento, ubicado en el carrer de l’Aigualera, 16, en el centro comercial de Bonalba, han conseguido una clientela fiel y especializada en un tipo de comida elaborada con paciencia y mucho oficio.

Como no podría ser de otra manara sus puntos fuertes son sin duda las pizzas y pastas, no obstante no debemos dejar de prestar atención a sus carnes, ternera gallega, un producto que cuidan al máximo en platos como el bistec o entrecot con salsa al funghi o su espectacular carpaccio de vitello (ternera) Sus elaboraciones son caseras, artesanas, recetas que han pasado de generación en generación y que han estado presente tanto en la familia del chef como en su formación profesional. Y, para elaborarlas utiliza los mejores productos frescos de cercanía para garantizar su calidad y productos procedentes de Italia para traer a sus mesas los sabores originales. Así en el Restaurante Belladona encontramos quesos italianos como el Pecorino, Parmesano o la Mozzarella de Búfala de Campana o el prosciutto San Daniele La masa de la pizza la elaboran con una mezcla espacial de harinas italianas (harina 100% integral, harina de fuerza y masa madre), lo que le da una consistencia y textura muy especial. También elaboran en su horno excelentes panes artesanales de diferentes tipos. En cuanto a las pastas, saben controlar el punto de cocción y servirlas al dente, como marcan los cánones culinarios y la acompañan con las salsas tradicionales boloñesa, puttanesca, amatriciana, carbonara -estas últimas elaboradas con auténtico guanciale (carne de cerdo curada), muy recomendables los tagliatelles tartufo e funghi.

En ocasiones frecuentes la carta del Restaurante Bella Donna se trufa con nuevas y sorprendentes elaboraciones.

Creaciones propias del chef que causan sorpresa y admiración entre sus clientes. Entre ellas encontramos un pastel de patata con prosciutto cotto, con una especie de bechamel con queso y yema de huevo; la pechuga de pollo rellena de gambas con salsa al ajillo; Y para finalizar una excelente velada gastronómica nada mejor que un buen postre como el Tiramisu, la Panacota, Tarta de queso al limón o fondant de chocolate y como no un auténtico capuccino El Restaurante Bella Donna es un restaurante familiar por lo que para cualquier celebración en la que acudan más de 7 comensales es preferible realizar una reserva con antelación. El restaurante abre sus puertas de miércoles a domingo de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00 y los martes solo por las tardes.

No lo dudes más, visítales y descubre el sabor de Italia en Bonalba