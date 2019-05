Vox: Miguel Da Silva Ortega

Miguel Da Silva Ortega

Soy Miguel Da Silva Ortega, nací el 05 de marzo de 1967 en una localidad del Norte Francia, mi padre de origen portugués y mi madre española. Cursé estudios de Fp de Grado medio en dicha localidad. En 1982 mis padres retornaron a España concretamente a Alicante. En 1993 aprobé la Oposición para ser miembro de las FFCC de seguridad del Estado como Guardia Civil, destinado en un pueblo de Tarragona y después de varios años pasé al Puesto de El Campello. Participe en 1999 en una Misión Internacional de Paz como miembro de la SFOR en Bosnia y Herzegovina. Mi relación con el Municipio de Mutxamel se remonta al año 1991 cuando conocí a mi mujer casándome con ella en Mutxamel en 1996.

Tengo dos hijas una de 21 y 16 años, la primera cursando Tercero de enfermería en la UA y la segunda Primero de Bachiller.

Tras un grave accidente de tráfico en 2004 pase a la situación de retirado como Guardia Civil en el año 2007. Tras cursar el Curso Superior de Dirección y Gestión de seguridad integral la Uned de Madrid, desempeñé la función de Director de seguridad en un Centro Comercial del Corte Inglés durante siete años. En estos años me he habilitado como Jefe de Seguridad, Profesor de seguridad privada, Perito judicial en incendios e investigación, psicología criminal y psiquiatría forense, gestión de riesgos y seguros en la empresa, emergencias, prevención de riesgos, Certificación IVAC como Director de seguridad Nivel 8, acceso a la universidad mayor de 40 años etc... Hablo también el idioma francés con Fluidez.

¿Con qué dos propuestas, mejoraría la vida de los ciudadanos de su municipio?

Mejorar el transporte público entre las Urbanizaciones y el municipio con Alicante y Universidad, incrementando los intervalos de pasos y ampliar las líneas de servicio de cada Urbanización, recortando el tiempo de viajes entre los distintos destinos.

Intensificar la seguridad de las Urbanizaciones, casco urbano del municipio y partidas rurales con elementos electrónicos y humanos, proponer al Ministerio del Interior la construcción de una Casa Cuartel de la Guardia Civil y ampliar la plantilla de la Policía Local.

¿Cómo mejoraría la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques?

Optimizando los recursos humanos y técnicos ya existentes, sin aumentar el presupuesto. Haciendo una mejor recogida de reciclados y reinvirtiendo el beneficio económico de este reciclado en la limpieza y recogida de basura. Y finalmente inspeccionando el trabajo de limpieza y mantenimiento realizado, para confirmar su correcta realización.

¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad?

Un centro de salud adecuado al crecimiento constante de la población del municipio, mejorar las instalaciones deportivas, el alumbrado público eficiente, renovar las vías de comunicación tanto para vehículos como para peatones, una escuela infantil municipal a coste reducido, ampliar las zonas de aparcamientos para estimular el comercio, ampliar y dotar de mejores medios a los componentes de Protección Civil.

¿Cuál es su modelo de ciudad?

Un municipio seguro, limpio, atractivo para la creación de empresas, solidario con sus habitantes, eficiente con respecto al medio ambiente, comprometido con sus tradiciones.

¿Cuál sería su política económica?

Adoptar el sistema de Presupuesto en base cero de forma que, anualmente, se revisen las necesidades de cada departamento o área y se facilite la eficiencia del gasto público. Riguroso seguimiento del mismo y control de sus variaciones.

Liberar suelo industrial y facilitar la instalación de empresas en el municipio negociando con ella la contratación de habitantes del municipio.

Anulación de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos.

Prestación conjunta de servicios públicos. Utilización de servicios e instalaciones entre diversos Ayuntamientos que logren reducir su coste al incrementar su volumen y que hagan posible acometer gastos que por su cuantía no podría realizarlo un solo Municipio y que eviten las duplicidades con bajo nivel de utilización

Liquidación de todos los entes dependientes del Municipio. Rediseñar el sistema desde cero, asumiendo que se cerrarán todas ellos, salvo los que se demuestre que si son necesarios.

Objetivo prioritario: Reducir los impuestos al ciudadano reducción del IBI. Aplicar el límite mínimo permitido por la Ley para cada tipo de inmueble. VOX prima el apoyo a la familia como pieza fundamental por lo que propone bonificaciones del 90% para familias numerosas, familias con personas dependientes y para los mayores.

Simplificación del IAE (impuesto sobre actividades económicas) Comenzar a pagarlo cuando se obtengan beneficios

Reducción progresiva IVTM (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica) de las diferentes cuotas y posterior sustitución por un tributo de carácter medioambiental.

Supresión del ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras), por considerarse injustificada la actividad que gravan.

Supresión del IVTNU (impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana), el conocido como plusvalía. por ser confiscatorio y de doble imposición. Ya se paga al adquirir una propiedad (AJD, ITP, IVA, Sucesiones, Donaciones).