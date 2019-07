Sebastian Cañadas: "El acuerdo de Gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos es el cumplimiento de nuestros programas electorales"

L.R.: En el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos ¿Cuales son los temas coincidentes entre ambos grupos?

Sebastián Cañadas: Nuestro acuerdo programático es básicamente el cumplimiento de nuestros programas electorales en donde hay muchos puntos coincidentes. Los acuerdos son muy amplios pero podría destacar entre ellos el fomento del empleo, la bonificación del IAE para todas las empresas que quieran instalarse en el municipio, seguir bonificación de Tasas e impuestos, ampliación de las ayudas para familias numerosas y monoparentales, la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años. En estos puntos coincidimos tanto Ciudadanos como el Partido Popular.

También queremos continuar con la protección y puesta en valor de del patrimonio hidráulico, mejorar la seguridad vial y todos los accesos a urbanizaciones.

La mejora del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras. Y como proyectos fundamentales más inmediatos también coincidimos en acabar la apertura de la Av. Enric Valor que ya va a ser una realidad en breve. Acabar el Espai Jove, el mercado municipal y, como proyecto común también tenemos la reubicación de las bibliotecas y sala de estudio en la Plaza Ruzafa y la adecuación de la Casa de Cultura para el Museo Arcadi Blasco.

Un aporte importante del ciudadanos es que quieren plantear la creación de un Museo Escolar y un Museo de la Festa, que nos parece perfecto.

También es importante la revisión y ampliación de las líneas de bus urbano y mejora de de seguridad vial con la colocación de cámaras en las urbanizaciones

L.R.: ¿Cuáles son los aspectos que estáis abordando con más urgencia?

S.C.: Teníamos un servicio de recogida de animales que estábamos haciendo a través de la Mancomunidad que lo realizaba la protectora de animales de Bacarot, que es la única asociación que tiene la capacidad de realizar este servicio, que acabó el contrato y éste no se ha renovado. El motivo, al parecer es que la propuesta que pasó a la mancomunidad incrementando muchísimo el coste que venía cobrando hasta ahora. Por eso, hasta que se reestablezca este servicio tenemos que dar una solución al tema de los animales abandonados y ahora, en verano es todavía más acuciante este asunto. Por eso estamos en trato con ellos para hacer un convenio provisional de 6 meses con esta misma asociación hasta que vuelva a hacerse la licitación ya que es la única que está en regla para que pueda ejercer este servicio que es 24 horas.

L.R.: ¿Aprobaréis un presupuesto en este 2019?

S.C.: Nuestra idea es hacer un presupuesto este año pensando en el 2020. Hacer un presupuesto para 2019 creo que es un esfuerzo baldío. queremos unas cuentas en condiciones donde todo el mundo pueda hacer sus aportaciones. Quiero destacar que será un presupuesto que vendrá muy marcado por la ley presupuestaria y por la regla del gasto, para quien todavía no lo sepa ya que todavía hay concejales que preguntan que por qué si tenemos remanente no lo gastamos.

L.R.: ¿Os planteáis abordar la redacción de un PGOU?

S.C.: Desde que soy alcalde e incluso en la oposición estamos intentando hacer un Plan General de Ordenación Urbana pero es muy complejo. Bien es verdad que se están haciendo estudios de inundabilidad, de paisaje, catálogo… son aprovechables para un futuro PGOU. Pero hay que tener en cuenta que desde que nosotros estamos gobernando ha habido hasta cuatro modificaciones de la Ley Urabanística Valenciana, la última a primeros de años.

A pesar de esto la idea urbanística del municipio que queremos la tenemos entre todos bastante consensuada con los grupos de la oposición.

L.R: ¿Cuál será el papel de VOX dentro del equipo de gobierno?

S.C.: Antes del pleno de investidura el Partido Popular, habló como fuerza más votada con todos los grupos políticos. Primero hablé con el PSOE y la candidata me dijo que no podía decirme nada porque tenía que reunirse con su grupo y hay se quedó la cosa. Ciudadanos si que nos trasladó que su predisposición era entrar ya en gobiernos al contrario de lo que dijeron en la anterior legislatura en la que no quisieron entrar en el equipo de gobierno. Ni Podemos ni Compromís, no iban a entrar pero no por que no puedan pactar cosas con nosotros ya que podemos llegar a un acuerdo en muchas cosas, sino por que a lo mejor preferirían que hubieramos gobernado en minoría.

En cuanto a VOX, lo único que pidió a cambio de que el Partido Popular, como lista más votada, fuera quien ostentara la alcaldía fue pedir entrar en la Junta de Gobierno Local sin delegaciones, su única responsabilidad será la de votar a favor o en contra en los acuerdos que se lleven en la junta de gobierno.

L.R.: ¿Qué balance haces de la pasada legislatura?

S.C.: Mutxamel ha sido en esta legislatura el pueblo de la comarca de l'Alacantí donde más se ha invertido, un total de 7 millones de euros que están a la vista. Se ha avanzado mucho, aunque algunos (sobre todo el Partido Socialista) ven parálisis. Pero aún así reconozco que por parte de todos los grupos de la oposición todos los proyectos importantes han salido por unanimidad. En definitiva desde 2011 me he dado cuenta que las pretensiones de todos los grupos políticos por nuestro municipio no distan mucho unas de otras. Por eso agradece a todos los grupos su predisposición y continúo con la mano tendida y abierto a sugerencia de todos ellos.