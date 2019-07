Sebastián Cañadas, sobre la subida de sueldos: "Un concejal socialista en 2003 en Mutxamel salía más caro con un concejal popular en 2019"

El alcalde Sebastián Cañadas (Partido Popular) salió al paso de las acusaciones del ex concejal socialista Antonio García Teruel realizadas en un artículo de opinión publicado por este medio.

El ex concejal socialista cuestionaba en el escrito si está justificada la subida de sueldo del alcalde y concejales aprobada en sesión plenaria el pasado viernes y le acusa de estar 20 años trabajando en la administración pública. La propuesta actual de retribuciones aprobada el pasado viernes, 28 de junio, registra un incremento con respecto a la legislatura pasada y asciende a 383.000€, el equipo de gobierno, y 144.000€ la oposición a la cual, además, se le dota de dos asesores. En ella el alcalde pasa a cobrar 54.000 euros anuales y un concejal con dedicación exclusiva 41.000 euros anuales.

Reacción del alcalde

Cañadas se mostró muy sorprendido ante estas acusaciones pues esta subida es tan solo un poco más de lo que el ex concejal socialista y su equipo de gobierno cobraba ya en el año 2003. Por aquel entonces los concejales del PSOE ya cobraban más que los ediles actuales de ahora. "Estamos dentro de los parámetros que se han establecido para los Ayuntamientos y recuerdo que ahora estamos gobernando con 21 concejales, hasta 7 grupos políticos que han estado en la oposición, mientras que cuando ellos estaban solo había 16 concejales y tres grupos políticos", explica Cañadas.

"Estamos dentro de los parámetros que se han establecido para los Ayuntamientos y recuerdo que ahora estamos gobernando con 21 concejales, hasta 7 grupos políticos que han estado en la oposición, mientras que cuando ellos estaban solo había 16 concejales y tres grupos políticos", explica Cañadas.

En el año 2003 la ex alcaldesa Asunción Llorens (PSOE) ya cobraba 45.000€ anuales, y contaba con tres concejales a 42.000€, dos más a 30.000€ y dos asesores a 25.000€ cada uno. Es decir un equipo de gobierno que costaba a los mutxameleros 367.000€ hace 12 años.

En 2007 los socialistas aumentaron el gasto hasta 381.000€. En aquella legislatura se contrataron cuatro asesores por parte del equipo de gobierno que supuso un gasto anual de 108.000€, en cambio en la legislatura actual el equipo de gobierno no contratará ningún personal eventual y tan solo se dota a la oposición con dos asesores. El alcalde recordó que el ex concejal Antonio García Teruel entró a formar parte de ese gobierno a mitad de esa legislatura cobrando 42.000€ anuales más asistencia a comisiones y plenos.

"Lo peor es lanzar acusaciones o verdades a medias, porque es peor que mentir. En este Ayuntamiento hemos tenido la mala suerte de que el Partido Socialista ha gobernado 24 años y de ese gobierno tenemos la situación que tenemos en el Ayuntamiento y la situación urbanística, toda esa gestión se la debemos a ellos, pues lo único que nos han dejado han sido deudas y pufos urbanísticos, algunos de ellos gordos como por ejemplo el pago de 2'5 millones de euros por las obras para llevar agua y el deposito del Valle del Sol, que las hemos tenido que pagar nosotros", añadió Cañadas.

En el año 2011, cuando entró a gobernar el Partido Popular se bajaron los sueldos, quedando el global en tan solo 269.000€, y el alcalde, Sebastián Cañadas llegó a cobrar como alcalde lo mismo que cobraba el concejal socialista, Antonio García, como concejal, cuatro años después. "Además Antonio García ha estado dos años gobernando y cuatro más cobrando en la oposición tiempo en el que fue el único edil de este ayuntamiento reprobado en pleno por unas rencillas personales con otro edil del Partido Popular", recordó el alcalde.

En el año 2011, cuando entró a gobernar el Partido Popular se bajaron los sueldos, quedando el global en tan solo 269.000€, y el alcalde, Sebastián Cañadas llegó a cobrar como alcalde lo mismo que cobraba el concejal socialista, Antonio García, como concejal, cuatro años después.

Por último Cañadas recordó que de esos 20 años las dos primeras legislaturas no contó con retribución alguna "Del 2003 al 2007 no tuve ni sueldo ni despacho en la oposición y todo gracias al Partido Socialista que no nos lo proporcionó y en 2007 fue cuando hubo una asignación al grupo que fue de 30.000 euros para los 8 concejales. Por eso me parece tremendo que ahora este señor nos critique por esto".

"Me acusa a mí de llevar 20 años trabajando por el municipio cuando su portavoz y candidata lleva cobrando del erario público 24 años y la anterior alcaldesa también estuvo 20 años en política. Entonces, antes de criticar a los demás que miren un poco dentro de su partido. Además, tengo que recordarle al señor García Teruel que como alcalde solo cobré en una legislatura ya que en la otra mi sueldo procedía de la Diputación. Y, por último que este ayuntamiento se rige por un Reglamento de Organización Municipal bajo el cual se aplican las retribuciones el cual fue aprobado por el grupo municipal socialista a finales de 2010 ".

"A veces hay que tener en cuenta que un alcalde o un equipo de gobierno puede salir muy caro cobrando muy poco dinero y otras veces sueles salir barato aún cobrando más sueldo", finalizó el alcalde