Se amplía hasta el 30 de septiembre el plazo para pedir la Beca de Jóvenes Talentos en la modalidad de Fotografía, Música y Danza

Con el objetivo de fomentar las enseñanzas artísticas entre la población joven de Mutxamel, el Ajuntament de Mutxamel ha ampliado el plazo de presentación para solicitar una de las becas que concede a jóvenes talentos.

Hay tres modalidades de becas: Danza, Fotografía y Música. Cada beca tiene una consignación de 1.000 euros.

Podrán pedirlas jóvenes que tengan entre 16 y 25 años, cumplidos antes del 1 de enero de 2019 y empadronados en Mutxamel antes del 1 de enero de 2018. Pero no podrán participar en la presente convocatoria de ayudas, jóvenes que hayan resultado ganadores de ediciones anteriores en cualquier de cada una de las modalidades.

Las ayudas subvencionarán, entre otros, gastos de matrícula y cuotas mensuales por enseñanzas y clases recibidas; de desplazamientos; de estancia y manutención; de material relacionados con el objeto de las becas (ropa y vestuario, materiales para la realización de actividades musicales, etc.). Y que se hayan realizado entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de octubre de 2019.

Consulta las bases en este enlace

S’amplia fins al 30 de setembre el termini per a demanar la Beca de Jóvens Talents en la modalitat de Fotografia, Música i Dansa.

Amb l'objectiu de fomentar les ensenyances artístiques entre la població jove de Mutxamel, l'Ajuntament de Mutxamel ha ampliat el termini de presentació per a sol·licitar una de les beques que concedix a jóvens talents.

Hi ha tres modalitats de beques: Dansa, Fotografia i Música. Cada beca té una consignació de 1.000 euros.

Podran demanar-les jóvens que tinguen entre 16 i 25 anys, complits abans de l'1 de gener de 2019 i empadronats a Mutxamel abans de l’1 de gener de 2018. Però no podran participar en la present convocatòria d'ajudes, jóvens que hagen resultat guanyadors d'edicions anteriors en qualsevol de cada una de les modalitats.

Les ajudes subvencionaran, entre d’altres, despeses de matrícula i quotes mensuals per ensenyaments i classes rebudes; de desplaçaments; d'estada i manutenció; de material relacionats amb l'objecte de les beques (roba i vestuari, materials per a la realització d'activitats musicals, etc.). I que s’hagen realitzat entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 d’octubre de 2019.

Consulteu les bases en:https://costacomunicaciones.es/downloads/219090/download/BASEs%20j%C2%A2venstalentsampliaci%C2%A2.pdf