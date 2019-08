× Ampliar Fernando Gosalbez Ivorra Borja Iborra

El grupo municipal de Podemos Mutxamel voto a favor de los dos puntos del pleno extraordinario del día 6 de agosto. En ellos se trataban puntos de especial interés.

En primer lugar la licitación del servicio integral del polideportivo. A finales del 2018 la actual empresa manifestó que no iba a continuar el servicio. Desde Podemos no entendemos que desde hace cuasi un año se sabía esta situación y el PP(ahora con c’s y vox en el gobierno) no hayan previsto que el 1 de octubre nos quedaríamos sin servicio, y ahora hay que hacer un contrato por 5 meses para que una empresa lo gestione hasta que se adjudique el nuevo contrato, no entendemos esa falta de previsión con cuasi 1 año de aviso. Nuestra propuesta es la municipalización del servicio público. La mala gestión realizada por la empresa privada actual es más que evidente, añadir que Emsuvim ya está gestionando el mantenimiento de la jardinería de los árboles de gran envergadura, por lo tanto, podría asumir la empresa municipal la gestión directa.

Y en segundo lugar la aprobación de las obras financieramente sostenible, obras por valor de más de 1.010.000€. Nuestro portavoz, Borja Iborra, ya indico que no están las que verdaderamente hace falta, como es la adecuación de las bibliotecas en la plaza Ruzafa, entre otras. Esta obra es muy importante, las quejas por no poder estudiar por los ruidos de la casa de cultura, y que sin ella no se podrá hacer el museo Arcadí Blasco, hace de vital importancia la realización de esta obra. A pesar de no estar incluida esta obra, estamos a favor de la mejora de caminos y carreteras, la construcción del parque de movilidad y el talud de Bonalba (dando así cumplimiento a la sentencia). Todas estas obras deberían estar ya hechas, pero como cada año el PP, (ahora con ciudadanos y Vox en el gobierno), no han ejecutado los presupuestos, no ejecutándose más de 5.200.000€ en el ejercicio 2018, es muy preocupante que no se ejecuten los presupuestos ante las carencias que sufre Mutxamel.