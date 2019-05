Podemos: Borja Iborra

Nací el 3/6/1989. He crecido en Mutxamel, cursando los estudios de primaria en el Arbre Blanc, ESO y Bachillerato en el IES Mutxamel. Soy licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y estoy colegiado en el ICALI. Desde 2015 he sido concejal por Guanyem Mutxamel(Podemos), trabajando desde la oposición para poner en el centro de las políticas del Ayuntamiento a la vecindad de Mutxamel, sin distinción entre las urbanizaciones y centro.

¿Con qué dos propuestas mejoraría la vida de los ciudadanos de su municipio?

Dos son pocas para mejorar Mutxamel. Para Podemos Mutxamel tenemos muy claro que primero son las personas. Por destacar dos de nuestros pilares básicos son:

PGOU. Durante los gobiernos del PP Y PSOE nunca han sido capaces de aprobar una ordenación del territorio, haciendo de Mutxamel un pueblo disperso y sin servicios. Donde ha día de hoy hay zonas de Mutxamel sin alcantarillado, alumbrado o correo…..

Municipalización de servicios públicos. Recuperar a corto, medio y largo plazo los servicios públicos a través de la empresa municipal(EMSUVIM), como la conserjería y mantenimiento del Polideportivo, agua, limpieza de edificios públicos, limpieza viaria y recogida de basura), rebajando los costes y mejorando el servicio.

¿Cómo mejoraría la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques?

Presentamos una enmienda cuasi a la totalidad del pliego de basuras(no siendo aceptada por el PP) para poder mejorar el servicio y no generar vecinos de 1ª,2ª,3ª y 4ª categoría en función donde residan como pasa ahora, quedando un pliego que no cubrirá las necesidades de Mutxamel que fue aprobado por Ciudadanos y el PP, dejando a las urbanizaciones en un 2º lugar, siendo los que mas pagan por el servicio.

El mantenimiento de las zonas verdes y parques ha mejorado desde la municipalización del servicio, pero tanto en el anterior caso y en este, el aumento de la plantilla es necesario. Mutxamel es muy grande y no llegamos a todo con las plantillas existente. Es de agradecer que el servicio de jardinería del EMSUVIM, siendo una plantilla corta, atiende más servicios de los que tiene encomendados, cosa que con el servicio de basura no pasa. A pesar de ello el servicio siempre es mejorable, pero sino no se invierte en ellos nunca mejorará. El aumento control y supervisión desde el ayuntamiento es imprescindible para dar un buen servicio.

¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad?

Muchas a la vista de las necesidades de Mutxamel. Por destacar 3 muy necesarias:

El transporte es cuasi nulo.Solo hay una linea con Alicante y es inexistente con el Campello y Sant Vicent del Raspeig. La implantación del TRAM seria fundamental para conectar con el área metropolitana del Alacantí . Con las urbanizaciones hay que mejorar las frecuencias.

El 4º cuarto colegio y la mejora integral, fundamentalmente del Manuel Antón, de los colegios existentes debe ser una prioridad en educación.

En materia sanitaria es otro pilar a mejorar. El centro de salud es de los años 90, cuando la población era 10.000 habitantes frente a los más de 25.000 actuales. La ampliación del centro de salud(tanto en personal como en infraestructura) y la implantación de pequeños consultorios en urbanizaciones,que ya estaban previstos en las etapas del PP y PSOE y no se llevaron a cabo, son fundamentales. Estando en la oposición propusimos la mejora del aparcamiento del centro de salud y se llevo a cabo, siendo el primer paso en nuestra hoja de ruta para la mejora del servicio.

¿Cuál es su modelo de ciudad?

Queremos un Mutxamel limpio, integrador, cercano, verde, sostenible. Donde las políticas que se apliquen sean cernas y participativas para los y las habitantes de Mutxamel. Trabajar al lado de la vecindad y no de espaladas a ella. Integrar las urbanizaciones y el casco urbano, y no como ahora que parecen 2 pueblos diferentes. Recuperación y protección de parajes naturales, flora y fauna de Mutxamel, volviendo a ser el pulmón verde del Alacantí.

Mejorar la accesibilidad, implantación de medidores de calidad del aire, regular la circulación de vehículos individuales eléctricos (patinetes, bicicletas,hoverboards). Fomentar la implantación de empresas en el polígono industrial para reactivar el empleo . Apoyar al comercio local frente a las grandes superficies comerciales. Son algunas de las propuestas de Podemos Mutxamel, ya que no nos caben todas aquí.

¿Cuál sera su política económica?

No tenemos mucho espacio para explicarla en profundidad. Destacar la revisión de impuestos( IBI,Tasas etc...). Rebajar la presión fiscal y mejora las ayudas existentes al pequeño y mediano comercio para reactivar el comercio local. Ejecutar el presupuesto municipal y no dejar remanentes de tesorería superiores a 5,5 millones de Euros como con el PP. Sin una ejecución del presupuesto Mutxamel no avanza. Muchas de las necesidades de Mutxamel no son una realidad por una mala elaboración y ejecución de los presupuestos, así la biblioteca, sala de estudios, museo de Arcadí Blasco o simples mejoras en aceras, viales, edificios públicos, etc..., podrían ser una realidad, pero durante los años de gobierno del PP la política económica que han llevado a cabo ha sido pagar a los bancos, adelantando la deuda sostenible, que invertir en las necesidades de Mutxamel.