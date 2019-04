Platos del mundo que unen culturas en Mutxamel

Todos estamos de acuerdo en que no hay nada que una más a las personas que compartir una buena comida. No importa ni tu procedencia, ni tus ideas políticas o religiosas. Afortunadamente, la gastronomía rompe toda diferencia. Un año más, el pasado miércoles 3 de abril en las instalaciones del IES L’ALLUSSER, celebramos la XI Jornada Gastronómica Internacional y, como no podía ser de otra forma, ha resultado un éxito. Cuarenta platos de diferentes nacionalidades, elaborados por los alumnos de nuestro Centro de FPA, fueron motivo más que suficiente para convertir este acto en toda una celebración.

Los países participantes fueron: Alemania, Argelia, Argentina, Bélgica, Brasil Bulgaria, China, Cuba, España, Francia, La Reunión (Francia ), Italia, Kazajstán, Marruecos, Sáhara Occidental ,Suecia ,Venezuela y una representación de la gastronomía de la C. Valenciana.

En definitiva, el Centro de Formación de Personas Adultas del Ayuntamiento de Mutxamel, se convierte, un año más, en el reflejo de un municipio dinámico y abierto a otras culturas, ideas y formas de vida que no hacen sino enriquecer a sus gentes. Gracias a todos y a todas y...hasta el año próximo.

XI Edició de la Jornada Gastronómica del CFPA de Mutxamel

Tots estem d'acord que cap cosa unix més les persones que compartir un bon menjar. No importa ni la teua procedència, ni les teues idees polítiques o religioses. Afortunadament, la gastronomia trenca tota diferència. Un any més, el passat dimecres 3 d’abril a les instal·lacions de l’IES L’ALLUSSER, vam celebrar la XI Jornada Gastronòmica Internacional i, com no podia ser d'una altra forma, ha resultat un èxit. Quaranta plats de diferents nacionalitats, elaborats per alumnes del nostre Centre de FPA, van ser motiu més que suficient per a convertir aquest acte en tota una celebració.

Els països participants van ser: Alemanya, Algèria, l'Argentina, Bèlgica, el Brasil Bulgària, la Xina, Cuba, Espanya, França, La Reunió (França ), Itàlia, Kazakhstan, el Marroc, Sàhara Occidental ,Suècia ,Veneçuela i una representació de la gastronomia de la C. Valenciana.

En definitiva, el Centre de Formació de Persones Adultes de l'Ajuntament de Mutxamel es convertix, un any més, en el reflex d'un municipi dinàmic i obert a altres cultures, idees i formes de vida que no fan sinó enriquir la seua gent. Gràcies a tots i a totes i...fins a l'any que ve.