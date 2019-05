Loreto Martínez, candidata del PSOE: "La campaña del PSOE va a ser de acercamiento a los ciudadanos, de escuchar las necesidades de los vecinos y vecinas, de las asociaciones y de los distintos colectivos"

× Ampliar Loreto Martínez Loreto Martínez, candidata del PSOE a la alcaldía de Mutxamel

¿Qué balance hace de esta legislatura?

Ha sido una legislatura marcada por la pasividad del Partido Popular ante las demandas de los vecinos y vecinas de Mutxamel. Hablamos de pasividad por la ausencia de inversiones en aquello que es más necesario. No se ha invertido en mejorar nuestras calles, no se ha prestado suficiente atención a nuestros parques y jardines, a la recogida de basura, … En definitiva, no se ha pensado en las necesidades del ciudadano.

¿Cómo valora las elecciones municipales en Mutxamel?

Los gobiernos municipales son, quizá, los más importantes para el bienestar de las personas. Son las administraciones más próximas, donde los problemas se tratan directamente y, por tanto, consideramos estas elecciones muy importantes.

¿Cree que la gente votará lo mismo o parecido a lo que hizo en las generales en Mutxamel, se pueden extrapolar esos resultados al ámbito municipal?

Desde el Partido Socialista se valoran como muy positivos los resultados electorales y eso nos hace ser optimistas de cara a estas elecciones. Sin embargo, somos conscientes de que los resultados a nivel municipal no suelen coincidir exactamente con los resultados generales y autonómicos.

¿Cómo va a ser su campaña electoral, “puerta a puerta”?

La campaña del PSOE va a ser de acercamiento a los ciudadanos, de escuchar las necesidades de los vecinos y vecinas, de las asociaciones y de los distintos colectivos. Tendremos las puertas abiertas de nuestra sede todas las tardes para dar a conocer nuestro proyecto y seguir escuchando cualquier iniciativa que mejore nuestro pueblo.

¿Cuáles son los objetivos/proyectos prioritarios que tiene para Mutxamel?

Hay algunos proyectos que llevan paralizados 8 años y que consideramos primordiales para Mutxamel, como es la puesta en marcha del CENTRO DE DÍA, con gestión pública o la puesta en funcionamiento del MUSEO DE ARCADI BLASCO y su fundación.

Trabajaremos para que el TRAM llegue a Mutxamel con el fin de mejorar la conexión de nuestro pueblo con otros municipios de la comarca y también con la Universidad de Alicante.

Apostamos por Mutxamel como en un municipio sostenible, fomentando y utilizando las energías renovables tanto en espacios públicos como privados.

Queremos, en definitiva, un municipio centrado en la igualdad de las personas.

¿Cuál sería la primera medida que adoptaría si fuera alcaldesa?

Lo primero sería sentarme con las administraciones públicas valencianas y recuperar las inversiones que no han llegado a nuestra tierra durante los últimos años de gobierno del Partido Popular.

A partir de ahí tenemos proyectos tan importantes como el CENTRO DE DÍA, la piscina cubierta, la reestructuración del Polideportivo Municipal o la renovación de la Avenida Carlos Soler entre otros.

Todo parece indicar que el próximo gobierno pasará por alianzas entre varios partidos. ¿Cuál es su preferencia para alcanzar pactos y a quién descartaría?

El Partido Socialista siempre estará dispuesto a dialogar con quien respete las normas democráticas y de progreso. Quien no respete estos principios basados en la igualdad y en la legalidad no tendrá nuestras puertas abiertas.

¿Tiene algunas líneas rojas a la hora de pactar con otros partidos?

Como ya he comentado, estoy abierta al diálogo y creo que he sido suficientemente clara con la línea que no vamos a traspasar.

¿Se ve futuro alcalde o alcaldesa de Mutxamel? ¿Se atreve a dar un pronóstico y el número exacto de escaños del arco parlamentario de Mutxamel que tendremos a partir del 26M?

Por supuesto que sí. Creo que Mutxamel se merece esta oportunidad y, si pensara que no lo fuéramos a conseguir no estaríamos luchando por ello. Estamos trabajando muy duro que esta realidad sea posible. No creo que debamos aventurarnos a hacer ningún pronóstico. Los ciudadanos decidirán el próximo 26 de mayo.

A nivel más personal, ¿cómo y cuándo surgió su pasión por la política?

Surgió cuando tenía unos 23, 24 años, empecé a preocuparme por el medioambiente, las desigualdades, la lucha feminista y la educación. Participé desde temprana edad en manifestaciones y recuerdo que la primera fue cuando iba a séptimo de EGB. En la Universidad pertenecí al Consejo de Estudiantes, más tarde fui miembro de una lista electoral y fui concejal por primera vez en el año 1999.

¿Cuáles son sus referentes políticos?

Todos aquellos que han dedicado parte de su vida y su tiempo al verdadero servicio público, a las personas. Aquellos que han colaborado al bienestar de nuestra sociedad, a los que han hecho posible un país más igualitario, más feminista. Entre ellos, tengo muchos referentes en las filas socialistas como es el caso de Carme Chacón o Alfredo Pérez Rubalcaba que, por desgracia, ya no están con nosotros.

Por último, ¿cómo le gustaría que le recordara la gente?

Como una persona que ha trabajado por su pueblo y su gente desde la humildad, el respeto y la tolerancia.