Lluís Pastor, “La ciutat ha de produir-se de manera col·lectiva”

Lluís Pastor

Lluis Pastor es portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Mutxamel des de 2015. La seua vida sempre ha estat encaminada a poder millorar les condicions de vida de les persones i es per aixó que pertany a esta formació política fa anys.

Treballa per al Consorci de Bombers Provincial d’Alacant des de fa 30 anys i es presenta esta nova legislatura per continuar treballant per Mutxamel.

¿Con qué dos propuestas mejoraría la vida de los ciudadanos de su municipio?

És complicada la resposta tractant- se només de dos. Peró et puc dir que la millor manera de fer-ho és propiciant i millorant la participació de les persones en l'elaboració de propostes que donen prioritat al benestar de la gent en l'entorn on vivim.

I treballar per millorar l’entorn urbà fent-lo molt més atractiu.

¿Cómo mejoraría la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques?

Fent un seguiment dels processos en la neteja i del manteniment, amb una constant comunicació amb l'empresa concessionària i demanant la participació de les persones en aquesta tasca. Peró creiem que hem d'anar més enllà, dissenyant un model de gestió de residus amb criteris de sostenibilitat que tendisca a aconseguir el màxim control local de la gestió de recursos, per aproximar-nos al tancament del cicle dels materials i, sempre que siga factible, incorporar la màxima autosuficiència (compostatge i reutilització) reduint l'impacte contaminant.

¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad?

Calen vies d'accés que faciliten l'entrada al municipi, espais d’estacionament de vehicles, construcció de parcs, vies verdes per vianants i ciclistes i el desenvolupament i rehabilitació de moltes zones del municipi molt deteriorades.

Aixó com urgent. Per altra banda, sempre hem parlat de projectes aparcats que no veuen mai la llum, com són una nova biblioteca, el museu Arcadi Blasco, un museu etnológic i de la festa, així com començar a restaurar i posar en valor, de manera efectiva i eficient, les infraestructures hidràuliques del nostre municipi, per donar a Mutxamel el atractiu i posicionament que es mereix.

¿Cuál es su modelo de ciudad?

L'actual model de desenvolupament, basat gairebé exclusivament en el consum de recursos, es mostra clarament insostenible. El model de ciutat compacta i diversa és el que millor es posiciona en aquest procés cap a la sostenibilitat.

Aquest model permet concebre una vida social cohesionada i una plataforma económica competitiva.

Alhora, estalvia sól, energia i recursos materials, i contribueix a la preservació dels sistemes agrícoles i naturals.

Hi ha que tenir molt clar que la ciutat ha de produir-se de manera col·lectiva, no n'hi ha prou amb una nova gestió pública. És fonamental per emprendre aquesta tasca que l'estratègia siga compartida entre agents públics i socials.

En l'àmbit de l'energia, plantejar al començ, que els edificis municipals no només siguen consumidors d'energia, per convertir-se en generadors d'energies renovables i que tendeixen a l'autosuficiència.

La generació es combinarà amb mesures d'estalvi i eficiència.

Les urbanitzacions que pertanyen al nostre terme, també necessiten d’una millora de serveis i infraestructures, així com connexions que milloren l’actual estat en el que s’encontren.

No es concep com Mutxamel manca d'un PGOU al segle XXI.

¿Cuál será su política económica?

Les mesures han d'anar encaminades a la posada en marxa de projectes i mesures que reactiven l'economia local, una economia eficient, competitiva i sostenible així com atraure empreses al parc industrial Riodel.

Un model económic seriós, fonamentat en els serveis que pot oferir Mutxamel; en la gastronomia, productes i en el turisme.

Una implicació y coordinació mes propera en la associació de comerciants de Mutxamel així com una millora substancial en els nivells de formació i capacitació dels joves.

Candidatura:

1. Lluis Miquel Pastor Gosalbez

2. Conxi Martinez Verdu

3. Alfredo Brotons Giner

4. Sara Verdu Tarancon

5. Victor Anton Soler

6. Maria Luisa Sala Pastor

7. Samuel Mesas Llopis

8. Leticia Cabedo Garcia

9. Manuel Brotons Aracil

10. Silvia Quereda Galvañ

11. Bernardo Martinez Anton

12. Loreto Pitaluga Poveda

13. Javier Zuazu Quintas

14. Maria Sachez De Pablo Lloret

15. Miquel Angel Martinez Ruiz

16. Generosa Solana Guillen

17. Fernando Sala Garcia

18. M.ª Avelina Buades Gonzalez

19. Francisco Blasquez Ayela

20. Rosa Blasco Gadea

21. David Cabedo Garcia