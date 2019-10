Llega la celebración de HALLOWEEN a Mutxamel el JUEVES 31 de octubre a las 17:30 horas en la Av. Carlos Soler el Ayuntamiento- ha preparado una gran fiesta con animación, pasarela para lucir tu disfraz, espectáculo circense, juegos, talleres de maquillaje terrorífico, haz tu manualidad de Halloween y globoflexia. Además os invitamos a merendar chocolate calentito. Y, cómo no,

tendremos un hinchable para los más saltarines.

Y a las 20:30, todos al Concierto de Halloween de la Banda Jove de la Societat Musical L'Aliança de Mutxamel en la Casa de la Cultura.

_________________

Arriba la celebració d'HALLOWEEN a Mutxamel el DIJOUS 31 d'octubre a les 17.30 hores en l'Av. Carlos Soler l'Ajuntament- ha preparat una gran festa amb animació, passarel·la per a lluir la teua disfressa, espectacle circense, jocs, tallers de maquillatge terrorífic, fes la teua manualitat "Halloween i "globoflexia". A més vos convidem a berenar xocolate calentet. com no! tindrem un inflable per als més saltarins.

I a les 20:30 tots i totes al Concert de Halloween de la banda Jové de

Mutxamel de la societat Musical l'Aliança de Mutxamel.