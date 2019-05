Las elecciones dejan en manos de C's un posible acuerdo de gobierno

El Partido Popular y el Partido Socialista de Mutxamel han empatado en número de ediles (7) tras las pasadas elecciones municipales, aunque el PP ha sido la lista más votada.

Este hecho pone sobre la mesa diferentes escenarios posibles que se resolverán en las próximas semanas.

Por un lado existe la posibilidad de crear un bloque de centro derecha encabezado por los populares y contando con los tres ediles de Ciudadanos y el concejal de Vox. Por otro lado también se puede dar la posibilidad del que el Partido Socialista forme gobierno con Ciudadanos y el concejal de Podemos dado que Compromís ya ha mostrado su intención de no participar en ningún pacto en el que participe la formación de Rivera.

Existe un tercer escenario posible, el apoyo de un gobierno en minoría con acuerdos puntuales durante la legislatura. Para abordar todas estas posibilidades el Partido Popular, como lista más votada, siente la responsabilidad de iniciar una rueda de reuniones con todos los grupos para llegar a acuerdos y posibles soluciones. Así lo manifestó su candidato a la alcaldía Sebastián Cañadas quien también lamentó la desaparición de la corporación municipal de una formación histórica en el municipio como Esquerra Unida.

Sebastián Cañadas (Partido Popular)

× Ampliar Sebastián Cañadas

Por tercera vez consecutiva el Partido Popular de Mutxamel ha sido la fuerza más votada. Esta es la parte positiva aunque tenemos que reflexionar sobre por qué hemos bajado un concejal con respecto a las pasadas elecciones. Al ser la fuerza más votada tenemos la responsabilidad de comenzar una ronda de encuentro con el resto de formaciones políticas, para ver la posibilidad de gobernar mediante un pacto de gobierno o minoría con acuerdos puntuales como ya hemos hecho en esta legislatura. Destacar por otro lado que se ha perdido un grupo político, Esquerra Unida y de 7 pasamos a 6 grupos en la corporación municipal”.

Loreto Martínez (PSPV-PSOE)

× Ampliar Loreto Martínez

“En primer lugar, dar las gracias a todos los que han confiado en el PSOE de Mutxamel y en la candidatura que represento. Valoramos los resultados como muy positivos puesto que hemos aumentado 780 votos con respecto a las elecciones locales de 2015. Los mutxameleros han dicho con su voto que están cansados de las políticas que el PP ha llevado a cabo durante los últimos ocho años.

Nos sentimos muy satisfechos de la confianza depositada en el Partido Socialista de Mutxamel, que ha subido de cuatro a siete concejales, y nos hemos quedado a escasos 131 votos de ser la fuerza más votada en nuestro municipio.

Seguiremos trabajando, como siempre hemos hecho, para todos nuestros vecinos y para hacer realidad el Mutxamel que Volem. Nuestro municipio sigue pidiendo cambio, un cambio que estamos seguros de que llegará.

Desde el Partido Socialista queremos dar las gracias a los que han decidido apostar por el Mutxamel del cambio, a quienes han hecho posible que hayamos sumado 3 concejales.

Ahora se abre un tiempo de diálogo y de consenso y el Partido Socialista va a trabajar duro para construir el Mutxamel que Volem. Seguiremos, como siempre, al servicio de todos los ciudadanos”

Borja Iborra (Podemos Mutxamel)

“ El resultado no nos ha favorecido , la baja participación no nos ha venido bien, nos hemos quedado a un par de votos del 2 concejal. A pesar de ello seguiremos trabajando por Mutxamel. Nuestro compromiso con el pueblo va seguir siendo al máximo. Es momento de reflexión para encarar el futuro”

Alexia Puig (EU)

Las valoraciones no son nada positivas. EU ya no estará en el nuevo equipo de gobierno. No entendemos muchas cosas ya que todo el trabajo que hemos realizado y que tanto nos ha costado, no solo a mi en estos cuatro años sino a todo el equipo que llevo detrás ha sido una lucha constante, presentando mociones que se han aprobado y que el Partido Popular las han dejado en el cajón, no sabemos qué va a pasar con todas ellas. Preguntaremos al nuevo equipo de gobierno. Las elecciones nos ha dejado un escenario donde la izquierda ha quedado con 10 concejales y la derecha y extrema derecha 11. No sabemos si el Partido Popular va a pactar con Vox y Ciudadanos y reproducir en nuestro municipio el tripartito de Andalucía. Después de unos días vamos a valorar la situación que no ha sido local sino comarcal ya que tanto en El Campello como en Sant Joan también han perdido concejales”.

Antonio Sola (Ciudadanos)

“En primer lugar agradecer a todos los vecinos y vecinas que han confiado en Ciudadanos (1492 personas), hay que decir que No hemos cubierto las expectativas, ha habido poca participación, que puede ser uno de los motivos, aunque tenemos la satisfacción de mantener los tres concejales y haber subido en número de votos”.

Miguel Da Silva Ortega (VoX)

“La valoración de estas elecciones municipales es positiva, ya que hemos logrado un puesto de concejal en el Ayuntamiento, ha sido un trabajo duro realizado por todo el equipo de VOX Mutxamel. Hemos luchado con mucha ilusión para conseguir entrar en el Ayuntamiento, quiero agradecer la confianza de todas las personas que han creído en nuestro proyecto y trabajaremos para llevar nuestras propuestas a todo el municipio”.

Lluis Pastor (Compromís)

“Estamos muy contentos por afianzar los votantes por el trabajo realizado estos cuatro años y además hemos subido en número de votos con respecto a 2015. Ahora se presentan dos escenarios o que el Partido Popular forme gobierno con Ciudadanos y Vox o que el Partidos Socialista lo haga con Ciudadanos y Podeos. En ningún caso Compromís entrará a formar parte de ninguno de ellos. El marcaje que le vamos a hacer al equipo de gobierno va a ser importante, vamos a trabajar día a día por el bien del municipio”