Información Escuela Oficial de Idiomas de l'Alacantí

La concejalía de Educación del Ajuntament de Mutxamel informa que el próximo curso el aulario de la EOI de l'Alacantí, que se ubica en el IES L’ALLUSSER, oferta cuatro cursos de inglés

1B1 dt-dj: 18:45

2B1 dt-dj: 16:30

1B2 dl-dc: 18:45

2B2 dl-dc: 16:30

Si se hizo la preinscripción en julio y se recibió el correo de admisión, pero no se ha formalizado todavía la matrícula, se tiene que pedir cita previa para ir al centro de l'Alacantí y formalizarla presencialmente, antes del 10 de septiembre. Si no se hace, se pierde la plaza.

Hasta el 8 de septiembre se puede hacer la preinscripción telemática para realizar la prueba de nivel, es imprescindible preinscribirse telemáticamente en este enlace. http://mestreacasa.gva.es/web/eoilalacanti

Solo se permite una prueba de nivel por idioma y curso académico.

Las tasas de las pruebas de nivel tienen que recogerse y entregarse en la Escuela Oficial de Idiomas de l'Alacantí, avda. Haygón, 50. Sant Vicent del Raspeig. Antes de las 13.30 del lunes 9 de septiembre.

La prueba de nivel se hará el 16 de septiembre a las 16.00 en la Escuela Oficial de Idiomas de l'Alacantí, avda. Haygón, 50. Sant Vicent del Raspeig

Una vuelta conocidos los resultados de la prueba de nivel tiene que solicitarse plaza de admisión en el asistente telemático desde el 16 de septiembre a las 9 horas hasta el 19 de septiembre a las 23.59 h.

Atención

Si se ha formalizado la matrícula en julio, no se podrá hacer la prueba de nivel del mismo idioma, aunque se haya preinscrito en esta.

El hecho de presentarse a la prueba de nivel no garantiza una plaza. Una vez realizada la prueba de nivel los solicitantes podrán matricularse solamente si quedan plazas vacantes en el momento de formalizarla. El resultado de la prueba de nivel es válido en el curso académico en que se ha hecho y para cualquier de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Valenciana.

Más información en

Administración: 689347688

Dirección / Información general: 682243449

Conserjería/ Cita previa (formalizar matrícula): 682921146

Informació Escola Oficial d'Idiomes de l'Alacantí

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Mutxamel informa que el pròxim curs l’aulari de l’EOI de l’Alacantí oferta quatre cursos d’anglés

1B1 dt-dj: 18:45

2B1 dt-dj: 16:30

1B2 dl-dc: 18:45

2B2 dl-dc: 16:30

Si es va fer la preinscripció a juliol i es va rebre el correu d’admissió, però no s’ha formalitzat encara la matrícula, s’ha de demanar cita prèvia per a anar al centre de l'Alacantí i formalitzar-la-hi presencialment, abans del 10 de setembre. Si no es fa, es perd la plaça.

Fins al 8 de setembre es pot fer la preinscripció telemàtica per a realitzar la prova de nivell, és imprescindible preinscriure's telemàticament a l’enllaç. http://mestreacasa.gva.es/web/eoilalacanti

Sols es permet una prova de nivell per idioma i curs acadèmic.

Les taxes de les proves de nivell han de recollir-se i entregar-se en l'Escola Oficial d'Idiomes de l'Alacantí, avda. Haygón, 50. Sant Vicent del Raspeig. Abans de les 13.30 del dilluns 9 de setembre.

La prova de nivell es farà el 16 de setembre a les 16.00 a l'Escola Oficial d'Idiomes de l'Alacantí, avda. Haygón, 50. Sant Vicent del Raspeig

Una volta coneguts els resultats de la prova de nivell ha de sol·licitar-se plaça d’admissió en l'assistent telemàtic des del 16 de setembre a les 9 hores fins al 19 de setembre a les 23.59 h.

Compte

Si s'ha formalitzat la matrícula al juliol, no es podrà fer la prova de nivell del mateix idioma, encara que s'haja preinscrit en esta.

El fet de presentar-se a la prova de nivell no garantix una plaça. Una volta realitzada la prova de nivell els sol·licitants podran matricular-se solament si queden places vacants en el moment de formalitzar-la. El resultat de la prova de nivell és vàlid en el curs acadèmic en què s'ha fet i per a qualsevol de les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana.

Més informació en

Administració: 689347688

Direcció / Informació general: 682243449

Consergeria/ Cita prèvia (formalitzar matrícula): 682921146