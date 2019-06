El rapero de Mutxamel, Pome G, presenta “Imperdible” su obra más personal

Mete en una coctelera a los pioneros del rap español ZNP, M90 al impresindible KSR One “The Teacha” lo aderezas con unas gotas de Kendrick Lamar y estarás listo para entrar en el universo del Mutxamelero Pome G, (pronúnciese /poum yi/) que el pasado mes de mayo sacó su primer disco en solitario “Imperdible”, en un paréntesis del grupo 3NFlOW, del que forma parte. Puedes escucharlo en la plataforma digital Spotify o ver los videoclips de los temas “Impossible Dream” y Vanagloria, rodado en un lugar emblemático de Mutxamel, en Youtube.

Imperdible es una mezcla de ritmos, flows y estilos. Pasando por el rap más clásico hasta ritmos nuevos y fresco como es el Afrotrap. Abierto a todo e intentado crecer personalmente cada día Pome G sigue con las ganas y la ilusión de un niño por la música.

La Rambla: ¿Cómo te iniciaste en la cultura del Rap?

Pome G: A finales de los noventa escuchaba lo que todo el mundo, desde Rock hasta “Bakalao”, Techno.. pero mi primo me grababa unas cintas de cassete de vez con temas de la Zona Norte “ZNP”, una formación pionera de traer el RAP a España, M90,Picolo, Josele... Y yo lo veía al principio como algo de broma, no lo vi como una cultura, pero poco a poco me fue gustando y entendiendo su mensaje. Y, con la adolescencia comencé a investigar un poco esta cultura y vi que estaba relacionada con el Grafitti, leía revistas como la Hip Hop Nation, y en Alicante conocí a gente que bailba breakdance. Fue entonces cuando comencé a escribir letras.

L.R.: ¿Cómo llegaste por primera vez a un escenario?

P.G.: Fue curioso. Una noche en el ya desaparecido bar la Tribu de Mutxamel, estaba acompañando a un grupo haciendo Beat Box y me vio el que era entonces, julio de 2006, asesor de Cultura del Ayuntamiento, José Luis Carrillo y me dijo que iban a hacer un Festival de Música. “El Tomaca Roc” en Mutxamel y me propuso participar. Esa fue mi primera actuación remunerada, fue increíble, algo que realmente catapultó mi carrera. Salió muy bien, había mucha gente del pueblo. Fue una experiencia tan buena que nos generó más concicertos. Fuimos al Mediatic Festival de Alcoy y allí mucha gente me reconoció de la actuación en Mutxamel e incluso recordaba que pase 8 minutos haciendo free style.

L.R.: ¿Es entonces cuando decides registrar tus temas?

Sí, tras realizar 10 conciertos durante ese verano decidí grabar la maqueta, La ley de Osama, la cual nunca se publicó. El título habla de cómo la gente puede hacer atrocidades por una causa y luego “Crimental” estaba basada en la novela de George Orwel 1964. Posteriormente, me uní al grupo Alacant Vandals , con el que dan varios conciertos por el levante alicantino dejándolo tras la minigira. Seguidamente comienza la grabación de otro disco cuyo nombre era Crimental, que por problemas del estudio de grabación tampoco se pudo publicar,( hay varias canciones en youtube de este disco).

L.R.: ¿Cómo definirías “Imperdible?

P.G.: Imperdible es un disco que no te puedes perder. Está lleno de simbología y metáforas desde la primera hasta la última canción. En la canción “Twopala”, juego con el doble sentido de las palabras para generar al fina un pensamiento totalmente diferente y en “De esta agua no beberé”, que para mí es la mejor canción del disco

Es un disco muy personal, con una gran variedad de estilos y temáticas. Me he implicado en el al 100% desde el diseño de la carátula hasta las instrumentales. He trabajado con gente que me ha ayudado en todos los aspectos técnicos pero todo el concepto es mío. Albert Sala que también es de Mutxamel me ha hecho el diseño gráfico del Cd. Con mi idea inicial él ha sabido plasmar su impronta personal y me ha gustado mucho creo que con artista es muy bueno.

Una de las bases, la del tema Impossible Dream está hecha por otro mutxamelero, José Copa. Es una base muy potente, con unos sonidos muy chulos, él ahora se dedica al Dub. También he contado con El Sera Urbana producciones y el resto de las bases me las ha hecho Big Kilombo, es un productor que hace música bestial. Lo conocí cuando traje a un rapero de Almería el año pasado al Alacant Desperta y desde entonces somos amigos y artísticamente nos entendemos mucho.

L.R.: ¿Vas a presentarlo en Mutxamel?

P.G.: Todavía está en el Aire pero queremos hacer una presentación del dísco con un concierto en el “Matadero”, el próximo 21 de julio, como el que hicimos el pasado mes de octubre con mi grupo 3NFlow.

L.R.: ¿Cuáles son tus principales referencias?

P.G.: No soy fan de nadie pero es cierto que no puede pasar ni un solo día sin que escuche algo de Kendrick Lamar, me gusta mucho su estilo y es lo que me gustaría hacer.

L.R.: ¿Qué opinión te merecen otros raperos alicantinos que ahora están en lo más alto como Nach o Arcano?

P.G.: A Nach lo he conocido personalmente. Me dijeron que necesitaban un doble para uno de sus videoclips y me cogieron ahí. Salía rapeando al mismo tiempo que actuando, parecía que había dos Nach en pantalla, ahora se podría hacer el truco de otra forma. Físicamente, se supone que me parezco, aunque ahora mismo no. Fui encantando y entonces vi como se grababa un videoclip profesionalmente. Fue una experiencia Bestial. Además cuando actuó en Mutxamel, al finalizar el concierto me llamó y subí al escenario a cantar una canción. Me parece un tío increíble. Valoro mucho su trabajo, su forma de escritura, pero me parece que él ve todo los temas que toca demasiado sociológicamente y de una forma más general mientras que yo traigo todos los temas a la calle, más urbano. Nach me parece un superartista y supervalorable.

Con Arcano tengo una experiencia un tanto extraña. He intentado contactar con él para traerlo en Alacant Desperta, y no fue posible, aunque estoy seguro que la filosofía que tiene el festival va mucho con su forma de pensar. Creo que como Mc no es nada fuera de lo corrietne pero sí que tengo que reconcer que su free style es bestial y lo tengo muy valorado.

L.R.: ¿Por qué decides sacar esté disco en solitario?

Tras 2 años de lucha y esfuerzo, con 3NFLOW, en los que sacamos el disco Boom, con más de 10 videos.

Decidí emprender una búsqueda interior en solitario, intentando conectar con el artista que fui y que escribió mis primeras maquetas. Por eso decidí arriesgar para tener algo creado por mí mismo

Pero continuo trabajando en un nuevo álbum para finales de 2019 con 3NFLOW.