El pleno regula las viviendas turísticas de Mutxamel

Podemos Mutxamel, presentó una moción sobre el turismo, a raíz de la cual, uno de los puntos del orden del día del pasado pleno ordinario fue la regulación de las viviendas turísticas o vacacionales en el municipio. En el pleno se acordó la regulación por parte del ayuntamiento para poder hacer un informe que valide dicha actividad turística. No obstante, desde Podemos trasladaron la preocupación de algunos vecinos, tanto de urbanizaciones como Bonalba, la Huerta, como también del núcleo urbano sobre este tema. “Queremos que se terminen las problemáticas con la vecindad y que Mutxamel sea un destino turístico acogedor. Desde podemos Mutxamel estamos contentos de que una moción presentada por nuestro grupo haya sido llevado a cabo con tanta rapidez, no como algunas que aún siguen pendientes desde 2015 pese a estar aprobadas.”, explicó su portavoz, Borja Iborra Navarro.

Otro punto del que Podemos mostró su satisfacción fue la restitución del sueldo de la policía local. “Durante los años 2015 y 2016 Podemos Mutxamel(Guanyem Mutxamel) se reunió con la concejala de Recursos Humanos para restituir su salario que debido a la situación económica dejada por el PSOE en el año 2011, cuando se le rebajó su salario”, según explica el edil. “Durante estos años no se podía devolver, pero ahora, con la amenaza de huelga, notas de prensa de la policía y con las elecciones a la vuelta de la esquina, sí que se puede. Se debe trabajar durante toda la legislatura y no de cara a las elecciones, no es eficiente”, añade.