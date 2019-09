El Centro de Formación de Personas adultas de Mutxamel ha abierto la matricula para el curso 2019-2020

Desde el dos de septiembre, el Centro de Formación de Personas Adultas de Mutxamel ha abierto la matrícula en la sede del IES L’Allusser de 17 a 20 horas.

La educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todas las personas mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional.

En nuestro centro la oferta formativa comprende por una parte alfabetización, neolectores y la formación básica, así como la preparación para la prueba libre del Graduado de Educación Secundaria Obligatoria. En segundo lugar, hay que remarcar los cursos de español para extranjeros, donde personas venidas de otros países aprenden no solo el castellano sino también cómo es nuestro pueblo. Y por último encontramos la formación de valenciano, tanto el curso para certificar el nivel A1 de Valenciano, como las clases para preparar las pruebas de certificación de JQCV, CIEACOVA y EOI. Además las clases de valenciano destacan la importancia de la lengua para una población que tuvo el valenciano como primera lengua, y prácticamente única, durante más de trescientos años. Por ese motivo podemos decir que forma parte de nuestro patrimonio. Y conocerla y usarla es una manera de proteger y mantener parte del patrimonio inmaterial de Mutxamel.

El centro entre sus objetivos tiene dar a conocer las costumbres y la historia de Mutxamel y la comarca entre su alumnado, así como también poner los medios para crear espacios de convivencia entre todos los que forman la comunidad educativa del centro, por ese motivo junto a la parte académica hay toda una serie de propuestas en que se promueve la convivencia entre alumnado y personal del centro.

El Centre de Formació persones adultes de Mutxamel ha obert la matrícula per al curs 2019-2020

Des del dos de setembre, el Centre de Formació de Persones Adultes de Mutxamel ha obert la matrícula a la seu de l’IES L’Allusser de 17 a 20 hores.

L’educació de persones adultes té la finalitat d’oferir a totes les persones majors de díhuit anys la possibilitat d’adquirir, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional.

En el centre l’oferta formativa comprén per una part alfabetització, neolectors i la formació básica, així com la preparació per a preparar la prova lliure del Graduat d’Educació Secundària Obligatòria. En segon lloc, cal remarcar els cursos d’Espanyol per a estrangers on persones vingudes d’altres països aprenen no sols el castellà sinó també com és el nostre poble. I per últim trobem la formació de valencià, tant el curs per a certificar el nivell A1 de Valencià, com les classes per a preparar les proves de certificació de JQCV, CIEACOVA i EOI. A més a més les classes de valencià posen de relleu la importància de la llengua per a una població que va tindre el valencià com a primera llengua, i pràcticament única, durant més de tres-cents anys. Per eixe motiu podem dir que forma part del nostre patrimoni. I conèixer-la i usar-la és una manera de protegir i mantindre part del patrimoni immaterial de Mutxamel.

El centre entre els seus objectius té donar a conèixer els costums i la història de Mutxamel i la comarca entre els seu alumnat, així com també posar els mitjans possible per crear espais de convivència entre tots els que formen la comunitat educativa del centre, per eixe motiu al costat de la part acadèmica hi ha tot un seguit de propostes en què es promou la convivència entre alumnes i personal del centre.