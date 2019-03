El Ayuntamiento emite un comunicado oficial sobre la polémica de los clubes de fútbol

Desde el Ayuntamiento, con la intención de aclarar el cruce de acusaciones de los clubes deportivos, han emitido un comunicado en el que arrojan luz sobre la polémica. En él dan cuenta de las reuniones realizadas para repartir el tiempo de utilización del campo de fútbol y la política llevada sobre subvenciones a entidades deportivas.

Comunicado oficial del Ayuntamiento de Mutxamel

Desde el Ayuntamiento de Mutxamel y vistos los comunicados de los clubes de fútbol, Mutxamel C.F. y C.F. Monnegre y en aras de aclarar los mismos, tras no entender por nuestra parte la motivación de los mismo, llegando incluso a los insultos y descalificaciones, se informa:

El Ayuntamiento de Mutxamel acuerda con todas las entidades deportivas los distintos convenios de colaboración. Todos estos convenios, están siempre negociados con los clubes y sus Juntas Directivas. En el caso de los clubes de fútbol:

El Ayuntamiento firma convenio de colaboración anual con el Mutxamel C.F. por importe de 30.000 €.

El Club de Fútbol Monnegre no tiene convenio con el Ayuntamiento y entra dentro de las subvenciones deportivas generales. En la temporada 2017/2018 recibió 0 euros y en 2018/2019 la cantidad de 2.100€. Sólo se le cede las instalaciones como cualquier asociación deportiva municipal

El Alcalde, Sebastián Cañadas y el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Mutxamel Rafael Pastor, se reunieron varias veces con las dos Directivas a principios de temporada para el reparto de campo de fútbol, llegando tras unas complejas negociaciones, a un acuerdo entre ellas, y con el compromiso de elaborar unas normas y criterios de reparto y adjudicación.

A finales de año el Mutxamel CF presentó documentación y posteriormente el CF Monnnegre para que desde la Concejalía se valorase el uso del reparto, siendo voluntad del Concejal y Técnico de Deportes, una propuesta consensuada con las dos entidades, señalando la necesidad de formalizar ese documento, tanto de fútbol 8 como de fútbol 11, y eso antes del inicio de la próxima temporada (informe del técnico de deportes del 17 de enero y de 26 de febrero de 2019 ). Una vez elaborados estos informes se está procediendo a la elaboración de los criterios de reparto y adjudicación, estando ya realizado el borrador, que se pasará a los clubes para que formulen, aporten y mejoren lo que consideren oportuno, finalizando con la redacción definitiva.

Con esta aclaración, se quiere señalar que no existe ningún trato de favor a ningún club, no es cierto que no se esté trabajando en el tema y rechaza el uso que hacen algunos partidos políticos y las acusaciones que hacen sin informarse previamente y utilizándolo para sus propios intereses. No todo vale en política y la confrontación no es la mejor aliada.

Por último señalar el compromiso del Alcalde, Sebastián Cañadas y el concejal por el deporte, compromiso de fomento, apoyo y colaboración que se ha venido demostrando año tras año, y aprovechar para agradecer la labor que hacen los dos clubes en potenciar y engrandecer el fútbol de Mutxamel.