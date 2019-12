El Ayuntamiento de Mutxamel aprueba un presupuesto de 22.718.000 para el 2020

El Ayuntamiento de Mutxamel ha aprobado en sesión plenaria celebrada el viernes 20 de diciembre unos nuevos presupuestos municipales que ascienden a un total de 22.718.000 euros.

El documento se ha aprobado con el voto favorable de los grupos Partido Popular, Ciudadanos y Vox y con los votos en contra de los grupos de la oposición. PSOE, Compromís y Podemos que han coincidido en que se tratan de unas cuentas "continuistas, carentes de proyectos e inversiones propias".

× Ampliar La concejala de Hacienda, Lara Llorca (Partido Popular)

La concejala de Hacienda, Lara Llorca (Partido Popular) defendió la propuesta explicando que "estamos ante unos presupuestos equilibrados que se ajusta a las necesidades de todos los ciudadanos de Mutxamel". En cuanto a los proyectos destacó la construcción del nuevo mercado, la apertura de la Avenida Enric Valor y la remodelación del Polideportivo, además de las obras correspondientes al plan EDIFICANT, presupuestas en un total de 2.586.450€ . También se incluye una partida para la elaboración de los proyectos para la construcción del Museo Arcadi Blasco que se instalará en la Casa de Cultura. Se mantiene la subvención para el fomento de la agricultura y en concreto del cultivo de de la variedad de tomate "Muchamiel", con una partida de 48.000 euros

Además en Educación destacó la creación de una partida de 50.000€ para la creación de un bono guardería para niños de 2-3 años.

Llorca explicó que a nivel de ingresos se prevé una reducción en la recaudación del IBI, debido a la bajada de impuestos realizadas en las anteriores legislaturas, "siempre pensando en el beneficio de nuestros vecinos", aclara. Pero por otro lado se prevé un incremento gracias al aumento de otros impuestos como el de construcciones, tasas o la venta de bienes adquiridos.

El alcalde, Sebastián Cañadas (Partido Popular) puso de relieve que por primera vez se han aceptado enmiendas al presupuesto de todos los grupos políticos de la oposición "aún a sabiendas de que al menos dos grupos votarían en contra de todas formas".

Por otro lado afirmó que si la oposición califica este proyecto de continuista no es algo negativo ya que "seguimos en la linea que vemos que está funcionando".

En cuanto al dinero del remanente, otro de los puntos criticados por los grupos de la oposición,afirmó que es consecuencia de la ley de contención del gasto y que en la actualidad el grado de ejecución del presupuesto es muy alto "estamos en un 80% más o menos cuando en otros tiempos estábamos en un 60%, por lo que el nivel de ejecución es más que aceptable".

PSOE

La portavoz del Partido Socialista, Loreto Martínez se alegró de que después de dos años se aprobara un presupuesto en Mutxamel pero lamentó que estas cuentas fueran "continuistas y poco innovadoras ya que el único proyecto que se ve reflejado es de sus compañeros de viaje (VOX) al que han aceptado la mayoría de las enmiendas.

Compromís

Lluis Pastor, concejal de Compromis remarcó que estas cuentas son "continuistas e inficaces, con escasas inversiones que luego no se ejecutan o se eternizan en el tiempo". El edil de esta formación destacó que el Partido Popular ha preferido atender las enmiendas de sus socio Vox, colocar un mástil con la bandera de España y hacer un monolito y 2.000 € para celebrar el día de "Los Ángeles custodios".

Podemos

El portavoz de Podemos Borja Iborra lamentó que no se atendieran las necesidades reales del municipio mientras que sí se prestaba atención a las peticiones de Vox: "No dotan a la Policía Local de lo que necesitan pero sí destinan una cantidad a celebrar "Los Ángeles custodios, gastan dinero en banderas pero no compran un tractor necesario para la limpieza de parcelas". No obstante, la edil Lara Llorca anunció en el pleno la intención de adquirirlo con el remanente de la empresa municipal.

Vox

Miguel da Silva Ortega, portavoz de Vox agradeció al equipo de gobierno la aceptación de las enmiendas entre las que se enceuntra la colocación de cámaras de seguridad o la colocación de una bandera y un monolito en memoria de las víctimas de los atentados terroristas

Ciudadanos

Desde Ciudadanos, Antonio Sola argumentó que muchos de los proyectos que demandan los grupos de la oposición están reflejados en este presupuesto y que, por lo tanto, su voto en contra atiende a razones políticas

Partido Popular

Rafael García, portavoz del Partido Popular explicó que EDIFICANT es un proyecto propio ya que la competencia está transferida al Ayuntamiento y en cuanto al proyecto de Arcadi Blasco manifestó la voluntad del equipo de gobierno de continuar y desarrollar este importante proyecto.