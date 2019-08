Convocatòria V Edició del Premi Manuel Antón

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

L’Ajuntament de Mutxamel en el ple del 25 de juliol va aprovar la convocatòria de la V edició del Premi Manuel Antón per a treballs de divulgació científica i humanística.

Enguany el tema s’amplia i ja no és una condició que siguen treballs referits únicament a Mutxamel. Un dels objectius és donar a conéixer la figura de l’antropòleg mutxameler Manuel Antón i l’altra promoure la investigació o els treballs de divulgació tant científica com humanística que tracten un gran ventall de temes: antropologia, feminisme, gènere, medi ambient, sociologia, física, economia, història, matemàtiques, etc.

Poden presentar-se majors de 18 anys, amb obres escrites en valencià o en castellà que tinguen un màxim de 40 fulls. El termini de presentació començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP d’Alacant i acabarà el 2 de desembre. Les bases completes es poden consultar en la web de l’Ajuntament de Mutxamel.

Convocatoria V Edición del Premi Manuel Antón

El Ajuntament de Mutxamel en el pleno del 25 de julio aprobó la convocatoria de la V edición del Premi Manuel Antón para trabajos de divulgación científica y humanística.

Este año el tema se amplía y ya no es una condición que sean trabajos referidos únicamente a Mutxamel. Uno de los objetivos es dar a conocer la figura del antropólogo mutxameler Manuel Antón y el otro, promover la investigación o los trabajos de divulgación tanto científica como humanística que traten un gran abanico de temas: antropología, feminismo, género, medio ambiente, sociología, física, economía, historia, matemáticas, etc.

Pueden presentarse mayores de 18 años, con obras escritas en valenciano o en castellano que tengan un máximo de 40 hojas. El plazo de presentación empezará el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOP de Alicante y acabará el 2 de diciembre. Las bases completas se pueden consultar en la web del Ajuntament de Mutxamel.