Contigo Somos Democracia: Guillermo Asensio García

Guillermo Asensio García

Licenciado por la universidad de Valencia, amplia experiencia profesional como empresario en el sector servicios y actualmente consultor en el tejido asociativo, viviendo en Mutxamel desde hace 19 años, padre de dos hijas y un profundo convencimiento de que la buena política sirve para mejorar la vida de los ciudadanos.

¿Con qué dos propuestas mejoraría la vida de los ciudadanos de su municipio?

Creando un verdadero plan estratégico para reducir a cero el paro en Mutxamel, y por otro lado implementando una serie de medidas económicas y sociales que favorezcan a los autónomos, la conexiones de las urbanizaciones y las soluciones urbanísticas para hacer un Mutxamel visitable y agradable al 100%.

¿Cómo mejoraría la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques?

Muy fácil: el secreto no es otro que hacer un correcto seguimiento técnico a la empresa concesionaria, para que cumpla el contrato y los pliegos de condiciones. Por supuesto habría que incluir zonas a limpiar y tareas que ahora no se hacen por falta de presupuesto en dicho contrato/pliego, pero una vez analizadas las necesidades , la vigilancia y el seguimiento por parte del Ayto. es la clave para que el servicio se preste satisfactoriamente.

¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad?

Algo urgente e importante es poder aparcar en el pueblo. Nuestras propuestas van encaminadas a variar y crear infraestructuras para que se pueda aparcar en el pueblo y los comercios y locales tengan mas vida. Por otra parte, en Contigo somos democracia no creemos en las infraestructuras megalíticas, caras y no rentables, esas que cuestan un dineral y luego se usan cuatro días al año. Lo que hay que hacer es aplicar la sensatez y el sentido común, esto es, mancomunar instalaciones con otros municipios limítrofes y que todos los ciudadanos se beneficien de ventajas en cuanto a su uso y precio.

¿Cuál es su modelo de ciudad?

Una ciudad para todos. Limpia, bien señalizada, sin ruidos, con buen aparcamiento y donde las actuaciones publicas o privadas no deterioren el medio ambiente, donde exista una verdadera calidad de vida respetando tanto el comercio como las necesidades habitacionales de los Mutxameleros.

¿Cuál será su política económica?

Si gobernamos vamos a bajar drásticamente los impuestos a los Mutxameleros, y para compensar esta falta de ingresos, revisaremos todas y cada una de las partidas municipales que desde ya sabemos que son superfluas e innecesarias. Existen actualmente gastos municipales que no tienen un retorno social necesario, que son injustos y poco democráticos, por no hablar de que muchas àreas municipales están sobredimensionadas y que además no se optimizan los recursos humanos. Se trata de organizarse mejor y gastar donde hace falta, como en cualquier familia. Se trata de potenciar el comercio y el políticas sociales, donde hace mas falta.