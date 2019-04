Compromís per Mutxamel mostra força davant “el canvi imminent” en l’Ajuntament

× Ampliar Fernando Gosalbez Ivorra

“Mai tanta gent s’havia acostat al projecte, mai tanta havia omplit els nostres actes, mai hem estat tant a prop d’obtenir l’alcaldia del poble”. Així s’expressava el candidat a l’alcaldia de Mutxamel per la Coalició Compromís, Lluís Pastor, en l’acte de presentació que va tenir lloc ahir al centre social del municipi. Compromís es va mostrat convençut del canvi en el municipi i ha destacat que la coalició és el partit que més creixerà i que té opcions reals d’aconseguir l’alcaldia.

L’encarregada d’obrir l’acte va ser la regidora Conxi Martínez, qui presentava ,en primer lloc, al diputat i portaveu Gerard Fullana qui va exposar la tasca de Compromís en totes les institucions especialment a la Diputació junt a Lluis Pastor i Jose Manuel Penalva, que tenien clar el seu objectiu, treballar per la defensa equitativa de tots els pobles de les comarques d’Alacant i va remarcar la voluntat de treballar incansablement “posant a les persones al centre”.

Àgueda Mico, secretaria nacional del bloc i coportaveu de Compromís, posava en relleu durant el seu parlament la importància de la gestió de Compromís a nivell estatal i autonòmic, perquè fent possible que Compromís estiga a les institucions farem possible que el poble valencià tinga una veu.

Va arribar el torn del candidat a l’alcaldia per Compromís, Lluis Pastor. Amb un discurs potent, va anunciar la incoprporació a la candidatura de persones provinents de diferents àmbits, connectades a la realitat de Mutxamel, que s’han decidit a pegar el pas endavant i sumar-se a “l’il·lusionant” projecte de Compromís amb l’única voluntat de “treballar per a les persones i pel seu benestar”.

El candidat va destacar que “res d’este projecte seria possible “sense les persones que posaran cara, ulls, cap, mans i cor a la candidatura que presentarem a les eleccions municipals del 26 de maig”. Per a l’alcaldable, la llista de Compromís per Mutxamel, es presenta de forma heterogènia, renovada, amb cares independents però també amb cares conegudes del partit, “gent amb vocació de servei públic, conscient del sentit de la política com a eina per millorar la vida de totes les persones. El millor equip encapçalat per persones joves però experimentades”, ha remarcat.

Per finalitzar, Lluis Pastor presentava , una a una a les persones que formen part de la llista de la coalició per a les eleccions municipals. Tot un seguit de perfils diversos, que han anat acompanyant al candidat qui ha tancat l’acte remarcant la voluntat, ferma i decidida que té Compromís d’impulsar un Mutxamel millor per a totes i tots.

D’aquesta manera Compromís per Mutxamel ha donat a conèixer la seua llista completa per a les eleccions municipals del 26 de maig.