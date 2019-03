Compromís exigirá al Gobierno las inversiones necesarias para la desaladora de Mutxamel

El cabeza de lista por Alicante de Compromís al Congreso, Ignasi Candela, ha visitado la desaladora de Mutxamel junto con el alcaldable de Compromís per Mutxamel, Lluís Pastor y la concejala Conxi Martínez, para reivindicar las inversiones del Estado necesarias para la completa utilización de la infraestructura. “La desaladora de Mutxamel es imprescindible para acabar con la sequía en el Alacantí”, ha afirmado Candela.

El candidato de Compromís también ha señalado que “la situación de la desaladora se debe a las corruptelas del PP en Acuamed y a la falta de previsión en infraestructuras hídricas”; y ha recordado que “PP y Ciudadanos han votado reiteradamente en el Congreso contra las inversiones necesarias para la desaladora de Mutxamel”.

Por su parte, el alcaldable de Compromís per Mutxamel, Lluís Pastor, ha recordado que, “al contrario que el Gobierno del PP, la Generalitat sí que ha cumplido con las necesidades hídricas de la comarca”, ya que “este mismo año se hará efectiva la canalización necesaria para que la depuradora Alacantí Norte pueda permitir a los regantes de la comarca obtener un riego extra”.

La precampaña de Compromís: “Un Plan por Alicante”

La visita del candidato Ignasi Candela, se enmarca en la precampaña de la formación, que le llevará a visitar la mayor parte de municipios de la provincia, en una campaña de proximidad en la que Candela recogerá las principales inversiones necesarias en la comarca y que culminará con la presentación de un ‘Plan por Alicante’.

Compromís exigirà al Govern les inversions necessàries per a la dessaladora de Mutxamel

“La dessaladora de Mutxamel és imprescindible per a acabar amb la sequera en l’Alacantí”, ha afirmat Ignasi Candela

El cap de llista per Alacant de Compromís al Congrés, Ignasi Candela, ha visitat la dessaladora de Mutxamel juntament amb l'alcaldable de Compromís per Mutxamel, Lluís Pastor i la regidora Conxi Martínez, per a reivindicar les inversions de l'Estat necessàries per a la completa utilització de la depuradora. “La dessaladora de Mutxamel és imprescindible per a acabar amb la sequera en l’Alacantí”, ha afirmat Candela.

El candidat de Compromís també ha assenyalat que “la situació de la dessaladora es deu a les corrupteles del PP en Acuamed i a la falta de previsió en infraestructures hídriques”; i ha recordat que “PP i Ciutadans han votat reiteradament en el Congrés contra les inversions necessàries per a la dessaladora de Mutxamel”.

Per part seua, l'alcaldable de Compromís per Mutxamel, Lluís Pastor, ha recordat que, “al contrari que el Govern del PP, la Generalitat si que ha complit amb les necessitats hídriques de la comarca”, ja que “aquest mateix any serà efectiva la canalització necessària perquè la depuradora Alacantí Nord puga permetre a regants de la comarca obtenir un rec extra”.

La precampanya de Compromís: “Un Pla per Alacant”

La visita del candidat Ignasi Candela, s'emmarca en la precampanya de la formació, que li portarà a visitar la major part de municipis de la província, en una campanya de proximitat en la qual Candela recollirà les principals inversions necessàries a la comarca i que culminarà amb la presentació d'un ‘Pla per Alacant’.