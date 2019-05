Antonio Sola: “Mutxamel tiene que pasar a ser un municipio productivo, debemos atraer y generar actividad económica”

Antonio Sola

Antonio Sola Suárez, de 57 años de edad, casado, con dos hijos. Practico deporte y disfruto del medio ambiente de nuestro termino, caminando y en bicicleta. Técnico especialista en administración y amplia experiencia en desarrollo empresarial, más de 30 años como Director de Centros de Formación dedicado a distintas especialidades profesionales y de la Seguridad Vial, colaborando con las distintas administraciones públicas y privadas.

• Dedicado a la vida pública y asociativa colaborando en Asociaciones de comerciantes y empresariales.

• participando en proyectos políticos, desde el año 1995, saliendo elegido Concejal en las legislaturas 1995-1999 y 1999-2003 asumiendo en el primer periodo las responsabilidades de gobierno en las áreas de educación, desarrollo económico, hacienda, personal y deportes.

• Después de un largo paréntesis, en el año 2015 volvió aunque nunca había desaparecido esa vocación por participar en la vida pública, hasta el día de hoy que con enorme orgullo y junto a un gran grupo de personas preparadas asumimos el reto de mejorar nuestro municipio con la gran responsabilidad de encabezar la candidatura de Ciudadanos en Mutxamel.

Propuestas

• Mutxamel es un municipio que debido a una parálisis de identidad, no se sabe su futuro inmediato, ciudad dormitorio, agrícola, comercial, … Este es el primer reto definir ¿qué queremos que sea nuestro pueblo?, desde Ciudadanos entendemos que debemos de dar posibilidades a las familias y que se pueda acceder a un trabajo sin tener que desplazarte a pueblos vecinos, para ello Mutxamel tiene que pasar a ser un municipio productivo, debemos atraer y generar actividad económica, consolidando las existentes y proponiendo alternativas, relacionadas con el medioambiente, el turismo rural, deportivas y para mayores …que fomentarían las actividades hosteleras y de restauración y dar un verdadero impulso al comercio y la pequeña industria existente.

Limpieza y jardines

• Si observamos las noticias que aparecen en medios, este es uno de los puntos negros en muchos municipios, incluyendo Mutxamel que hemos sufrido durante cuatro años un servicio lamentable y que debería de haberse dado solución, cuestión que el equipo de gobierno ha sido incapaz o no ha visto que fuera prioritario. En Marzo de este año se inicia con una nueva empresa y otras condiciones, un periodo que se ha mejorado y que desde Ciudadanos fuimos el único partido que apoyó al equipo de gobierno para que sucediera este cambio, fue una cuestión de responsabilidad y de ver como las molestias que habían tenido los mutxameleros podía paliarse, aunque no olvidarse de estos cuatro años pasados, proponiendo un proyecto integral como se ha realizado ahora en el que también se incluyan inspecciones detalladas y dando mayor colaboración a los vecinos y podamos decir que estos servicios están a la altura de los impuestos que pagamos.

Infraestructuras

• En la actualidad carecemos de unas vías de acceso adecuadas para la circulación de personas necesarias entre las distintas urbanizaciones y casco urbano, ineludibles para el desarrollo del municipio así como un transporte público deficitario, ya que estando cerca de todo podemos llegar antes casi a Murcia que a la playa, a San Vicente, El Campello o Alicante.

El futuro de Mutxamel tendría más oportunidades incorporándose al desarrollo del Tram en un futurible proyecto de ampliación en los distintos municipios de la comarca, “no podemos perder este tren”.

• También desde Ciudadanos, damos realmente importancia a adaptar y ordenar los distintos edificios actuales que están sin utilizar o infrautilizados, Centro San Pere, Polideportivo municipal, Cubierta de la piscina, nuevo campo de fútbol 8, adaptación de pabellón, …para poderlos homogeneizar y no realizar inversiones faraónicas.

Modelo de ciudad

• Mutxamel es un municipio que su mayor cualidad son sus habitantes, personas receptivas, con un carácter amable, emprendedores y con gran dosis de imaginación, teniendo en cuenta lo que se ha citado anteriormente necesario para ser productivo, hay que resaltar que Mutxamel está cerca de todo, playa, montaña, ciudad de Alicante, con estructuras hidráulicas antiquísimas, que hacían destacar su huerta y con una historia que remonta muchos siglos, con unas fiestas centenarias con la participación de todo el pueblo en ellas y una devoción por sus tradiciones, comercio e industria alimentaria que son nuestra identidad como pueblo. A todo esto citado hay que apoyar, ayudar y financiar desde todas las administraciones incluyendo la local para disponer de los medios materiales, de infraestructuras con inversiones privadas y públicas, mejoras del transporte y las comunicación, poniéndonos en una realidad que sea la que nos de la identidad como ciudad y un futuro de los que vivimos y disfrutamos de ser mutxameleros.

Política económica

• La carga impositiva actual, no va acorde a los servicios recibidos. No se puede exigir más a las familias. En 2015, Ciudadanos realizó una propuesta de rebaja de Ibi, que cristalizó en 2016, manteniéndose sin subidas ninguna tasa o impuesto hasta el día de hoy, esta política será la que mantengamos, ya que año tras año existe un beneficio presupuestario que no se aplica y que podría mejorar los servicios sin aumento del esfuerzo que se realiza por parte de todos.

Candidatura:

1. Antonio Sola Suarez

2. Maria Soledad Lopez Lopez

3. Maria Nieves Corbi Ferrandiz

4. Jose David Tamayo Mesas

5. Laura Maria Loreto Sirvent Cañada

6. Carlos Francisco Forner Blasco

7. Nerea Arbeo Planelles

8. Alicia Martin Martin De La Torre

9. Lidia Moya Terol

10. Jesús Garrido Garrido

11. Domingo Penalva Viñadas

12. Yolanda Salvador Sola

13. Manuel Gomis Ruiz

14. Irene Duran Gonzalez

15. Francisco Blasco Brotons

16. Christian Jarque Beltran

17. Paula Remollino Bernard

18. Javier Montes Alonso

19. Maria Del Mar Domenech Perez

20. Jose Manuel Rodriguez Martinez

21. Juan Moreno Casamayor