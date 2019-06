Abierta la matrícula a los cursos de la EOI L'Alacantí, entre los cuales se encuentran los que se ofertan en el aula de Mutxamel

Del 12 al 27 de junio se ha abierto el plazo de matriculación ordinaria, para los cursos de las escuelas oficiales de idiomas, entre los cuales se encuentran los que se imparten en las aulas del IES L’Allusser, integrados en la EOI L'Alacantí, concretamente el B1 (1º-2º) y B2 (1º-2º) de inglés

El periodo corresponde tanto a alumnos oficiales como de nueva matrícula. La inscripción y solicitud de matrícula se hace a http://www.eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula . A continuación se tiene que crear un usuario, si no se tiene ya (para crear el usuario se tiene que indicar el correo electrónico, al cual se enviará un mensaje de confirmación). Seguidamente se tiene que hacer la petición online, se puede pedir un máximo de 3 idiomas y hasta 50 combinaciones diferentes en 3 escuelas diferentes.

Una vez hecha la solicitud, el 15 de julio, en la convocatoria ordinaria, los alumnos a quienes se les ha asignado una plaza recibirán un correo electrónico con las instrucciones para formalizar la matrícula.

Además, si no se dispone de ninguna titulación reconocida, se puede hacer la preinscripción a la prueba de nivel para acceder a cualquier nivel superior a 1A2. El periodo de preinscripción será desde el 12 de junio hasta el 8 de septiembre de 2019 a través de la página web: http://www.eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula .

La prueba se hará después del 8 de septiembre, según el calendario que se publicará en la web de la EOI. Para hacer la prueba es imprescindible pagar las tasas que se tienen que entregar con anterioridad al examen, según las instrucciones que se publicarán en la web. Si se solicita prueba de nivel solamente se podrá participar en la convocatoria extraordinaria (del 16 al 19 de septiembre).

Más información en la EOI L'Alacantí. Horario Secretaría de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h. Entrada secundaria del IES Haygón, paseo de los Sauces, Sant Vicent del Raspeig. Tel. 689347688. Correo electrónico: 0318313@gva.es .

Oberta la matrícula als cursos de l’EOI L’Alacantí, entre els quals es troben els que s’oferten a l’aula de Mutxamel

Del 12 al 27 de juny s’ha obert el termini de matriculació ordinària, per als cursos de les escoles oficials d’idiomes, entre els quals es troben els que s’impartixen a les aules de l’IES L’Allusser, integrats en l’EOI L’Alacantí, concretament el B1 (1r-2n) i B2 (1r-2n) d’anglés.

El període correspon tant a alumnes oficials com de nova matrícula. La inscripció i sol·licitud de matrícula es fa en http://www.eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula. A continuació s’ha de crear un usuari, si no es té ja (per a crear l'usuari s'ha d'indicar el correu electrònic, al qual s'enviarà un missatge de confirmació). Seguidament s’ha de fer la petició online, es pot demanar un màxim de 3 idiomes i fins a 50 combinacions diferents en 3 escoles diferents.

Una vegada feta la sol licitud, el 15 de juliol en la convocatòria ordinària els alumnes a qui se'ls ha assignat una plaça rebran un correu electrònic amb les instruccions per a formalitzar la matrícula.

A més a més, si no es disposa de cap titulació reconeguda, es pot fer la preinscripció a la prova de nivell per a accedir a qualsevol nivell superior a 1A2. El període de preinscripció serà des del 12 de juny fins al 8 de setembre de 2019 a través de la pàgina web: http://www.eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula.

La prova es farà després del 8 de setembre, segons el calendari que es publicarà en la web de l’EOI. Per a fer la prova és imprescindible pagar les taxes, que s'han d'entregar amb anterioritat a l'examen, segons les instruccions que es publicaran en la web. Si se sol·licita prova de nivell solament es podrà participar en la convocatòria extraordinària (del 16 al 19 de setembre).

Més informació en l’EOI L’Alacantí. Horari Secretaria de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. Entrada secundària de l’IES Haygón, passeig de los Sauces, Sant Vicent del Raspeig. Tel. 689347688. Correu electrònic: 0318313@gva.es