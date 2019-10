Programación Fiestas Moros y Cristianos de El Campello 2019 - Programa d'Actes

Ya estamos listos para disfrutar de las Fiestas de Moros y Cristianos de El Campello 2019. Actos del 8 al 15 de octubre de 2019.

08 de octubre – martes

24:00h Correfocs por la Avda. Generalitat hasta el Castillo Festero (Pza. Saint Christol Les Allez) con la “Colla de Dimonis del Campello” y la “Colla de Dolçainers i Tabaleters Larraix”, con mascletà final.

09 de octubre – miércoles

09:00h Volteo de campanas.

10:45h Entrada Infantil Cristiana-Mora (desde Dr. Fleming hasta el Castillo Festero).

A continuación, representación histórica de la conquista de Valencia por los niños y niñas del CEIP El Vicle de El Campello en el Castillo Festero.

11:30h Procesión Cívica del 9 octubre y “Mocadorà de Sant Dionis” en el Castillo Festero.

12:30h Dansà Popular organizada por el grupo “Salpassa”, por la Calle Pal.

11 de octubre – viernes

17:00h Montaje de los campamentos Moro y Cristiano, en la playa del Carrer la Mar.

21:00h Encendido del alumbrado artístico.

22:35h Pasacalles del pregonero/a de las Fiestas, con las Capitanías y Autoridades, desde la Junta Festera (Avda. Generalitat, 2) a la Plaza de la Iglesia (Pza. Canalejas).

23:00h Pregón de fiestas en la Plaza de la Iglesia (Pza. Canalejas).

24:00h Canto de la Salve a la Virgen de los Desamparados y canto de las “albaes” en la Parroquia de Santa Teresa, Plaza de la Iglesia (Pza. Canalejas).

12 de octubre – sábado.

06:55h Preludio del Desembarco.

07:00h Desembarco en la playa de la Calle del Mar.

07:00h Avistamiento de la flota mora. Encendido de fuego y voz de alarma en la Torre de la Illeta.

07:10h Defensa cristiana y primera incursión de las tropas moras en el campamento con arcabucerías

07:40h Llegada de las tropas cristianas y sus estandartes en refuerzo de la defensa del municipio. A continuación, segunda incursión mora con sus tropas de tierras y estandartes.

08:00h Llegada de los Cargos Cristianos a la defensa del campamento.

08:10h Desembarco de la vanguardia sarracena.

08:15h Desembarco de los Cargos Moros.

08:30h Embajada Mora con arcabucería en la playa y a continuación batalla final para la conquista de la población.

12:00h Entrada de Bandas (recorrido: C/ Dr. Fleming, Avenida Generalitat y Castillo Festero. Al finalizar el acto se interpretará el Himno de la Fiesta de El Campello en el Castillo Fester.

19:00h Entrada Cristiana-Mora (recorrido: C/ San Juan Bosco, Avda. Generalitat y C/ Alcalde Oncina Giner)

13 de octubre – domingo.

09:00h Alardo de arcabucería Mora-Cristiana, por Avda. Generalitat hasta el Castillo Festero.

09:00h Diana Festera.

11:30h Embajada Cristiana en el Castillo Festero.

19:00h Entrada Mora-Cristiana (recorrido: Calle San Juan Bosco, Avenida Generalitat y Calle Alcalde Oncina Giner)

14 de octubre – lunes

08:15h Desayuno festero.

09:00h Diana festera desde la Junta Festera (Avda. Generalitat).

12:00h Entraeta festera (recorrido: Avd. Generalitat, C/ Doctor Fleming, C/ Mayor, C/ Pal, C/ Alcalde Oncina Giner hasta el Castillo Festero)

20:00h Retreta Festera (recorrido: Calle San Juan Bosco, Avenida Generalitat y Calle Alcalde Oncina Giner), con Dj en el Castillo Festero.

15 de octubre – martes

08:00h Despertà y volteo de campanas.

08.30h Desayuno Fester.

11:00h Misa celebrada en honor a Santa Teresa, titular de la Parroquia.

12:00h Ofrenda de flores y frutos a la Virgen de los Desamparados. Salida desde la sede de la Junta Festera de Moros y Cristianos de El Campello.

14:00h Gran “mascletà” final a Santa Teresa en la Avenida Ausiàs March.

20:00h Procesión con acompañamiento de las Capitanías y sus bandos festeros desde la Plaza de la iglesia. A continuación, entrega de banderas y llaves oficiales en el Castillo Festero. Al finalizar, castillo de fuegos artificiales a la Virgen de los Desamparados en la Avenida Ausiàs March.