Margarita Sebastià Poveda - Presidenta de la Junta Festera

Margarita Sebastià, 25 años en las Fiestas de Moros y Cristianos de El Campello. A través de unos amigos entro en la comparsa Els Pacos donde ha sido Festera, encargada de comparsa, y desde hace 8 años es la presidenta.

En su mente reserva un hueco donde soñar para ostentar, algún día, el cargo de Capitana, sería la culminación a una gran trayectoria festera.

-L.I.: ¿Cuáles serían las principales novedades este año? -M.S.: En principio no muchas, vamos a respetar el guión que tenía la anterior directiva de la Junta Festera con la salvedad de que el horario del Pregón, vuelve a realizarse a las 23:00 en la Plaza de la Iglesia, ya que a la gente le venía mejor. En definitiva cambios sustanciales no se han hecho, sólo se han ajustado algunos horarios por conveniencia de los Festeros.

-L. I.: ¿Sois una Junta Festera con nuevas ideas para transformar y mejorar la Fiesta? -M.S.: Estamos funcionando desde el pasado mes de marzo , no hemos hecho ni el año y por lo tanto no hemos tenido tiempo de sentarnos la directiva como tal y poner encima de la mesa la lista de proyectos que nos gustaría materializar.

No obstante, tenemos mucha ilusión y ganas de cambiar algunas cosas también. Pero no nos hemos planteado realmente qué mejorar.

-L.I.: ¿Hay algún aspecto que cambiaríais a priori? -M.S.: Por adelantarte algo, aunque como te he dicho todavía es pronto para hablar de cambios, nos gustaría mucho hacer una embajada nocturna. Sería la embajada del día 13, que actualmente no se hace, recuperarla pero para hacerla por la tarde. Para un cambio como este hace falta mucho consenso entre todos los Festeros. Esto será una propuesta pero luego tiene que ir al Consell Permanent, ir a votación a Asamblea. Tiene su proceso pero es uno de los proyectos que como primicia te adelanto.

L.I.: ¿Habéis firmado el convenio con el Ayuntamiento? M.S.: Sí, es el mismo convenio que dejó la anterior corporación. Hemos tardado un poco más en firmarlo por el tema de las elecciones pero ya está todo resuelto se firmó el que ya está hecho y lo hicimos en agosto. En ese convenio continuaremos colaborando con el Ayuntamiento en otras Fiestas como son la cabalgata de Reyes, Carnaval etc… Además, desde la Junta, colaboramos con todas las asociaciones que nos los solicitan como por ejemplo Cruz Roja, en el día de la banderita, con la concejalía de Igualdad con la "Campaña Modo on/off".

-L.I.: ¿Cómo surgió la formación de esta directiva? -M.S.: Esta directiva surgió cuando Ángela, la anterior presidenta, traslada su intención de no continuar y al no salir ninguna otra candidatura nos lo proponen a los presidentes de las comparsas para en principio estar un mes como gestora. Lo bonito de esta Junta Directiva es que está formada por personas que no nos conocíamos. Surgió un poco de forma improvisada pero funcionó y cuando tocó nombrar la figura del presidente, que es la que menos le gusta a la gente porque somos de trabajar por la Fiesta desde la trinchera, me tocó a mí. Pero yo solo soy la cabeza visible de una Junta directiva formada por Carmen Terol, la vicepresidenta, Concepción Pilar Alemany, secretaria, Eva M. Alberola, Vicesecretaria, Manuel Francisco López, Tesorero y las vocales María Dolores Ferrer y María Baeza Palomares.

-L.I.: ¿Que esté formada por presidente de las comparsas es lo que os define y os distingue de otras directivas? -M.S.: Sí, no es que sepamos más que cualquier otro festero pero sí que estamos al tanto de lo que ocurre en nuestras comparsas al tener más cargo de responsabilidad, por eso también ciertas tareas nos resultan más fáciles ya que estamos acostumbrados a ciertas gestiones.

-L.I.: ¿Cuál sería tu momento especial de Fiestas? -M.S.: Tengo varios momentos , sobre todos los momentos que compartes en la barraca con la gente que no ves durante todo el año. También me entusiasman las bandas de música, el ir a visitar a otras comparsas, algo que se ha perdido y que también nos gustaría recuperar. Aunque hay que reconocer que la música en la Fiesta se le ha dado una importancia desde hace unos años, con el cambio de horario de la Entrada de Bandas, dando una vistosidad a este aspecto de Fiestas que antes no tenía. Tengo que destacar que tanto la Banda de Música como Larraix colaboran con la Junta en todo lo que les pedimos y destacar su actuación en la presentación de Capitanías, la cual fue brillante.

-L.I.: ¿Qué palabras le dirigirías a los cargos festeros? -M.S.: Pues mucha suerte y que disfruten estas Fiestas al máximo ya que esta vivencia la tendrán una sola vez en la vida. Y que sepan que la Junta Festera va a estar ahí para apoyarles en todo lo que necesiten.

-L. I.:¿Qué opinas de los embajadores de este año? -M.S.: Estuve invitada por la Comisión de Embajadores a la comida que realizan todos los años, vi y valoré mucho el trabajo que realizan durante todo el año, es de agradecer y lo que vi de la embajada fue muy intenso, están muy preparados, creo que van a salir perfectas.

-L.I.:¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas? -M.S.: Pues, sobre todo que nos haga buen tiempo, que todos disfrutemos y lo pasemos bien. Con eso, estaremos satisfechos.