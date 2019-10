Juanjo Berenguer, Alcalde de El Campello

-L.I.: ¿Qué palabras dirigiría a la nueva directiva de la Junta Festera? -J.B.: Les deseo mucha suerte, porque el hecho de presentarse a dirigir esta entidad festera ya es encomiable y te define como una persona que accede a ese cargo. Desde aquí me gustaría ratificarme en el apoyo que tienen en el ayuntamiento con la Junta Festera.

Para el próximo año sí que es cierto que queremos potenciar actuaciones como las del día 12 así como las embajadas y el desembarco, vamos detrás de lograr que sean de interés autonómico, este año ya se van a hacer spots publicitarios en Valencia y Castellón para poder lograrlo. Además tenemos otras ideas para potenciar infraestructuras con inversiones dentro de la Junta Festera que puedan ser positivas para el futuro de la Fiesta.

-L.I.: ¿Son estas unas fiestas abiertas a la ciudadanía? -J.B.: Sí, son las Fiestas Patronales del municipio y nosotros tenemos dos, la Virgen del Carmen y Santa Teresa-Virgen de los Desamparados, la parte de la Junta Festera es muy importante pero no hay que olvidar al resto del pueblo, de ahí la intención que ha tenido este año la concejalía de hacer actos para todos. El pregón, es un acto que pertenece a toda la fiesta, se potencia el Mercado Medieval dando una alternativa de ocio a la gente que no está en las comparsas junto con la Feria de siempre y algo que había ido en decadencia que son las noches del 12 y del 13 van a ir muy potenciadas con conciertos en la plaza de la Constitución.

-L.I.: ¿Qué le responde al que opina que esta Fiesta es Machista? -J.B.: Para mi eso no es ni objeto de discusión. En la directiva de la Junta Festera hay más mujeres que hombres y en los cargos de representación hay capitán y capitana, embajador y banderera. Entiendo que hay otros municipios que la participación de la mujer en la fiesta está restringida a no sé qué ambitos pero aquí no hay restricción de ningún tipo. La situación que se creo en su momento fue por un cargo en concreto

-L.I.: ¿Qué palabras dirigirías a los cargos entrantes y salientes? -J.B.: A los salientes enhorabuena por la labor que han desarrollado durante todo el año, les vemos solo en las Fechas del 12 al 15 de octubre pero la Fiesta es mucho más, es todo un año, Carnavales, Mig Any… y ellos han cumplido más que merecidamente y ya forman parte de la historia de las Fiestas del Campello Y para los cargos de 2019, mucho ánimo, mucha fuerza, que disfruten los momentos que les va a dar la Fiesta, que no se pierdan ninguno. Mi comparsa es capitanía mora y se todo el trabajo que lleva detrás, por ello felicitar y dar la enhorabuena a todos ellos.

-L.I.: ¿Cómo fue contar con Pedro Miguel Planelles como pregonero para estas Fiestas? -J.B.: Uno cuando piensa en un pregonero piensa en alguien que pueda contar y aportar cosas dentro del ambito de las Fiestas. Cuando estábamos pensando en alguien surgio la idea de que fuera Pedro Miguel, se lo preguntamos y ese fue el momento en el cual me ratifiqué en que era el pregonero que necesitaba El Campello este año, porque se emocionó mucho, lo cual quiere decir que has tocado la fibra sensible de alguien que quiere ser pregonero.

-L.I.:¿Cuál sería tu momento especial en estas Fiestas? -J.B.: Mi momento, que no voy a tener este año porque soy apuntador del embajador (que es mi sobrino), es cuando me tiro al agua en el desembarco. En otras circunstancias ese día arranca a las 6:15 de la mañana, estoy en la zona de las jaimas a las 6:30 más o menos, a las 7:00 voy a embarcarme a las 7:15 comienzas a remar y luego esperas a que se tiren todos y cuando ya se han tirado todos, me tiro yo.