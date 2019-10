Embajador y Banderera Cristianos 2019

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

José Mas Terol, Embajador Cristiano

José Mas es un estudiante de Nutrición y Dietética de la Universidad de Alicante que comparte con el embajador Moro algo más que su pasión por la Fiesta puesto que ambos forman parte de las filas del equipo de Baloncesto del Casino de El Campello.

-L.I.: ¿Cual es tu primer recuerdo de Fiestas? -José Más: Pues no sabría decirte ya que participó en estas fiestas desde que nací.Comencé con mis padres en la filada Abul Abás, de la que creo que eran socios fundadores, la cual pertenecía en el año 97 (cuando yo nací ) a la comparsa Non Bebec. Si no me equivoco, sobre el 2005 se crea Zaidíes y luego ya dimos el salto a Tercio de Flandes, más o menos en el 2011. Con 11 años, más o menos lo que más me gustaba era salir con el estandarte abriendo el desfile, luego ya pasé a desfilar en la pasada Capitanía del Tercio y luego ya pasé a la escuadra de adultos.

-L.I.: ¿Pensaste alguna vez que podrías ostentar un cargo como el de Embajador? -J.M.: Sí, desde bien pequeño siempre me llamaba mucho la atención el cargo de embajador, me quedaba contemplando las embajadas e incluso hace unos años también estuve participando activamente en ellas dentro de la colla escénica. Me encantaba poder colaborar pero siempre dándole la importancia que se merece a la embajada y a los embajadores.

-L.I.: ¿Cómo surgió la posibilidad este año para ocupar el cargo de Embajador? -J.M.: La verdad es que no lo tenía en mente cuando se celebró la reunión de cargos el año pasado. Sólo había una candidatura que era la de Lara, la banderera Cristiana y solo salió ella. Entonces todo el mundo me empezó a animar para que me presentara, la comparsa me dio, además facilidades y me animaron se lo dije a mi padre y me dijo que adelante. El problema fue cuando se lo dije a mi madre que que casi nos hecha de casa a los dos. Pero luego la cosa se calmó, ya que mi madre es una mujer que también ha trabajado mucho por la Fiesta, aunque ahora no este dentro de ella, es algo que le gusta mucho.

L.I.:

J.M.: Sí, dicen que estamos a muy buen nivel, el tono de voz es parecido, también la presencia, la altura que tenemos los dos. Creo que estamos muy a la par. En la puesta en escena que hicimos en la comida de embajadores yo lo di todo, ójala salga así durante Fiestas.

Sí, ahora ya la estamos disfrutando, de hecho en la última prueba salió como si te quitaras un peso de encima pero con orgullo ya que es algo en lo que estás trabajando durante tanto tiempo, lo comparo con unas oposiciones para una sola prueba de fuego que lo

L.I.: ¿Cual será tu momento más especial en las Fiestas?

J.M.: Es sin duda la Embajada Cristiana. Espero ese momento con muchas ganas y pondré toda mi pasión y espero disfrutarlo al máximo.

Además en esa embajada también tendrá una parte Lara, la banderera siendo la primera vez que una chica intervenga con texto en la embajada de El Campello. Tengo muchas ganas de que ella interactúe conmigo.

Y ¿cómo has participado en la colla escénica vais a introducir algún elemento de acción en la misma?

J.N.: Habrá sorpresas en la embajada Cristiana pero no te puedo decir más.

¿Qué opinas de que se suprimiera una de las embajadas?

Antes estaba de acuerdo, pensaba que ya que se repite porque no quitarla, pero ahora, desde la perspectiva de un cargo y cuando entras en el comité de embajadores entiendes que se está quitando un acto que le pertenece a los embajadores. Ahora no tengo ni Torre, ni castillo, no me queda nada ya que en la embajada de la playa estoy en la arena. Pienso que el haber perdido la Torre en el Desembarcament ese acto ha ganado mucho pero la embajada ha perdido, porque la Torre daba mucho juego, muchas fotos y momentos inolvidables que yo no voy a poder hacer, espero que en un futuro se revierta.

¿Cual sería tu deseo para las Fiestas?

Que todo salga bien, y que disfrutemos todos los Festeros y espero que la embajada les guste al máximo de persona posible, que les guste tanto como la voy a disfrutar yo.

Lara Soler Ortuño, Banderera Cristiana

Lara Soler Ortuño, una joven campellera con mucho talento representará este año al bando cristiano como Banderera Cristiana desde las filas del Tercio de Flandes. Lara ha finalizado sus estudios del grado superior de TAFAD, le encanta el deporte y lleva toda su vida bailando danza española y ahora, en los ratos libres que le deja su trabajo, practica la natación y el crosffit.

-La Illeta: ¿Desde cuándo participas en estas Fiestas? -L.S.: Llevo participando en estas fiestas desde que nací. Desde muy pequeña me encantaban todos los actos y sobre todo el ambiente en la barraca. Recuerdo, siendo muy niña que mi madre quería retirarse a casa a descansar y yo querer quedarme en la barraca y continuar la Fiesta. Para mi el Tercio de Flandes es como una segunda casa.

-L.I.: ¿Pensaste alguna vez en ostentar este cargo? -L.S.: Mi ilusión por ostentar este cargo viene de muy pequeña pero no por los trajes, maquillajes, peinados… sino por poder llevar la Bandera del bando Cristiano

-L.I.: ¿Cómo surgió la posibilidad? -L.S.: En la anterior capitanía del Tercio de Flandes la disfrute de una forma muy especial ya que mi hermana mayor fue Banderera. Yo viví con ella esas fiestas y las disfruté tanto viendo en ella lo que yo siempre he querido ser. Fueron unas Fiestas inolvidables, no tenía hora para ir a casa, siempre estaba ahí para cogerle la Bandera a mi hermana y aprendí todo e protocolo. Por eso este año pedí a mis padres poder presentarme y ellos me dieron todo su apoyo.

El día de la votación no pude estar porque estaba en el trabajo y no podía salir. Me extraño que sobre las 20:00 no tuviera ningún mensaje en el teléfono, yo esperaba la típica frase de consuelo por no haber salido elegido. Sobre las 21:45 llegó una de mis amigas a mi trabajo para comprar unas zapatillas, me pareció muy raro pero pronto me sorprendieron allí mismo mi familia y amigos con un cartel que decía Banderera Cristiana 2019, no lo podía creer, fue la sorpresa más grande de mi vida. Poco después supe que compartiría el cargo con José, uno de mis mejores amigos, por lo que ese día la sorpresa fue doble.

L.I.: ¿Cual es el acto en el que más ilusión te hace participar?

Me gustan todos los actos, en fiestas no suelo perderme ninguno pero tal vez destaque el desembarco, por un lado, porque es el comienzo de la Fiesta y por otro porque me encantan los trajes guerreros y ese día luciré uno especialmente guerrero, también me gusta mucho todo el ambiente que rodea a ese momento de nuestras Fiestas, el amanecer, los barcos, la pólvora.

L.I.: ¿Qué puedes decirme de tus compañeros?

Compartirlo con Jose ya es una gran alegría pero es que además, la capitana, María Jesús siempre ha sido mi niña pequeña, he estado en la filada con ella y su padre, el Capitán también me ha visto crecer.

En cuanto al bando Moro, he conocido a Lucia y ha sido todo un descubrimiento, la voy a llevar siempre en mi corazón y a Bati ya le conocía del pueblo y tenemos amigos en común. Pau, el capitán Moro es mi primo y Teresa va a ser una muy buena capitana por lo que este año va a ser impresionante.

L.I.: ¿Qué deseo pedirías en estas Fiestas?

Espero que todo el mundo lo disfrute tanto como lo vamos a disfrutar nosotros y en concreto mi filada especial porque está formada por mis amigas que no han desfilado nunca y les quiero regalar esa experiencia.