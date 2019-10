Embajador y Bandedera Moros 2019

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Batiste Varó Lledó, Embajador Moro

Batiste Varó es un joven campellero que estudia Administración y dirección de Empresa en la Universidad de Alicante. Entre sus aficiones, además de pasar tiempo con amigos y familias está el deporte, en concreto el Baloncesto el cual practica de forma notable junto a su antagonista, el embajador cristiano José Más Terol. Ambos junto a sus compañeros realizaron un gran papel la pasada temporada consiguiendo el ascenso por lo que queda un duro año.

-La Illeta: ¿Cuál fue tu primer contacto con las Fiestas de Moros y Cristianos de El Campello? -B.V.: Ni lo recuerdo, desde siempre he estado dentro de la comparsa Kordofán gracias a mis padres. Kordofán es como una gran familia y no solo porque toda la familia de mi madre está metida en la barraca, mis primos, tíos, sino porque al final todos formamos parte la Fiesta. Cuando llegan estos días y entras en la barraca, el ambiente es como si todos fueramos primos, con todos puedes detenerte unos minutos y charlar. Algo que me llama mucho la atención de nuestra barraca es que tenemos miembros con ideologías políticas muy dispares pero en Fiestas todos son hermanos, el ambiente es muy bonito y es algo por lo que saco pecho.

-L.I.: ¿Cómo tomaste la decisión de ser embajador? -B.V.: Fue a finales de verano cuando Jose me dijo que se había presentado a embajador, yo me quedé muy sorprendido porque antes no me había comentado nada. Entonces me entró el gusanillo, aunque siempre lo había tenido en la cabeza pero sin decirlo a nadie. Claro, mis padres habían sido capitanes de Kordofán en la pasada capitanía, no obstante se lo comenté a ellos y me apoyaron ya que se presentaba la oportunidad de salir con uno de mis mejores amigos, siendo los dos jóvenes, era una ocasión por la que valía la pena luchar. Además hemos pasado un año espectacular los dos juntos.

-L.I.: ¿Qué tal la primera reacción al leer el texto? -B.V.: Lo leímos la primera vez los dos juntos, la lectura oficial se realizó en febrero para tomar contacto, esa mañana la leímos en mi casa un par de veces y aunque los dos hablamos valenciano perfectamente había algunas palabras y expresiones que parecían un trabalenguas. No obstante, al final con la práctica el texto va solo.

Veo que será una embajada equilibrada, sabemos que hay dos embajadas en la que en una uno es más protagonista que otro, pero ambos hemos trabajado en el texto integro, sabemos todas las partes parar poder disfrutar y vivir las dos. Estoy muy contento de como nos sale y espero que la gente las disfrute igual.

¿Cómo definirías a tu personaje?

Lo he planteado de dos formas distintas porque creo que cada embajada tiene un punto de vista diferente. En la primera embajada mi personaje es una persona que llega a unas tierras, para proponer un trato que en realidad es un engaño al cristiano puesto que lo que quiere es quedarse con todo. Por eso podría calificar ese primer tono como algo "vacilón" ya que lo que quiere mi personaje es engañar al cristiano.

En la segunda embajada como es él el que viene a mi castillo y yo tengo sus tierras lo he enfocado desde un punto de vista más chulesco.

¿Cuál de las embajadas sería tu predilecta?

Las dos por igual. La de la playa la espero con muchas ganas por el sitio, la gente, el ser la primera, tiene su interés pero en el castillo sabes que tu público son los festeros, es como más recogida y familiar, que también te llena mucho. Se echa en falta que hayan suprimido una de las embajadas del castillo por ese hecho precisamente.

¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas?

En primer lugar que no llueva eso lo tienes que apuntar por defecto. Y por otro lado que salga todo bien ya que todos hemos trabajado mucho este año, desde la barraca que ha preparado el boato con mucho cariño para que la gente lo disfrute. Espero que todo el pueblo disfrute con las embajadas y la gente este orgullosa del trabajo que hemos hecho.

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Lucía Ruzafa García, Banderera Mora

Lucía Ruzafa es una campellera que estudia segundo de bachiller en el IES Enric Valor. Ha aparcado momentáneamente sus estudios de piano para centrarse en sus estudios y así conseguir la nota que necesita para emprender los estudios de Medicina, una profesión que siempre le ha llamado la atención básicamente por influencia de su tío Pablo que ejerce su profesión en Alemania, aunque su ilusión es ser Pediatra ya que le encantan los niños. A parte del Piano otra de sus pasiones es el surf, afición que practica en todas sus modalidades.

-L.I.: ¿Cuál fue tu primer contacto con las Fiestas de Moros y Cristianos de El Campello? -L.R.: Para que te hagas una idea, yo nací el 1 de octubre y el día 12 ya estaba en la calle saliendo en las Fiestas con mis padres, que en ese momento pertenecían a la comparsa Non Bebec, luego pasaron a Zaidies y luego a Kordofán.

-L.I.: ¿Cómo surgió la posibilidad de ser Banderera este año? -L.R.: La verdad es que no tenía presentarme a cargo, y menos este año. Pero en la filada donde yo salgo me empezaron a meter la idea en la cabeza, incluso me dijeron que habían ido a Expofiesta y que habían visto un traje perfecto para mi. Ante eso dije que sí un par de veces de broma y a la tercera ya me di cuenta de que la cosa iba en serio. Entonces presenté mi candidatura y salí elegida por votación en la comparsa.

-L.I.: ¿Cómo viviste la presentación de capitanías? -L.R.: Fue una locura. Sobre todo, el momento de doblar para encarar el pasillo central que te llevaba al escenario. Fue muy emocionante. En dos filas del público estaban todos los amigos de la barraca y toda la familia animándonos a Bati y a mí.

L.I.: ¿Cuál sería el acto que esperas con más ganas? L.R.: Creo que lo que espero con más ganas es el Desembarcament, sobre todo la llegada a la playa. Este ese el acto que siempre me ha gustado. Todos los años iba a verlo con mi abuela. Bajaba con ella a las 6:30 de la mañana para coger sitio hasta que el año pasado por fin pude participar. Por eso, este año va a ser muy especial.

L.I.: ¿Qué nos podrías adelantar de los trajes? L.R.: Uno es bastante guerrero y los otros son muy sencillos, no me gustan los trajes demasiados recargados. Destacaría uno que se ha confeccionado en Marruecos que es muy especial, y no te puedo adelantar nada más.

L.I.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas? L.R.: Pues, en primer lugar que no llueva y pasarlo muy bien con todo el mundo, amigos de la barraca, familia, amigos etc…