Capitán y Capitana Moros 2019

Pau Soler i Garcia, Capitán Moro

Pau Soler i Garcia se considera un "friki" por gustarle los comics, la ciencia ficción, las películas de terror, los videojuegos… pero en realidad es un amante de la cultura popular y entre los muchos estudios que ha realizado se ha decantado por el de Sastrería que realizó en Barcelona y desde hace unos meses está trabajando en su propia empresa de confección donde pueda vender sus propios diseños De hecho todos los trajes que lucirá durante estas Fiestas, excepto uno, están diseñados y confeccionados por él y su hermano Carles con la ayuda de Paqui la Mercera.

-La Illeta: ¿Cuál fue tu primer contacto con la Fiesta? -P.S.: La verdad es que no he sido uno de esos festeros que ha vivido las Fiestas desde dentro toda la vida. Pero siempre me he considerado un festero porque nunca me he perdido ningún acto. No nos perdíamos ningún desfile, procesión, acudía a las embajadas desde bien pequeño y lo sabía todo de las Fiestas. A pesar de eso mi familia, primeros y mi hermano sí que son festeros -del bando cristiano- por lo que cuando me estabilicé económicamente y volví al pueblo, hace unos 10 años, decidí vivir las fiestas desde dentro, pero en una comparsa mora en donde estaban todos mis amigos.

-L.I.: ¿Pensaste alguna vez la oportunidad de ocupar el cargo de Capitán? -P.S.: Lo de ocupar un cargo como el de Capitán no te diré que viene de toda la vida porque no es así. Pero sí que es cierto que siempre he visto la figura de Capitán como algo importante, su imagen sobrecoge y si pensaba en serlo algún día era en plan fantasía. No obstante, viendo que este año había una oportunidad de serlo y animado por una amiga y los miembros de la filada me animé y me presenté al cargo. Después se presentó Teresa, con la que haré pareja y la verdad es que estamos pasando un tiempo fantástico y eso que todavía no hemos comenzado las Fiestas.

-L.I.: Sois unos cargos muy jóvenes ¿A qué crees que se debe? -P.S.: Sí, estos últimos años ha bajado mucho la media de edad de los cargos en general. Recuerdo que cuando era pequeño veíamos la figura del Capitán como alguien más mayor, que había estado en la Fiesta toda la vida y el cargo era como la recompensa que se le daba, pero hace como cuatro o cinco años hemos visto capitanes con otro perfil y eso nos abrió los ojos a muchos festeros.

Creo que el relevo generacional es muy fuerte, antes tenía la percepción de que había más gente mayor dentro de la Fiesta. Ahora tal vez la gente cuando pasa 20 o 30 años como festeros prefieren vivir la Fiesta de otra manera. Algo que se compensa con la gente nueva que entra en la Fiesta.

L.I: ¿Cual sería el momento más esperado?

P.S.: Yo me veo mucho encima de la carroza el día de la Entrada, aunque también tenía muchas ganas de vivir la presentación de Capitanías porque es el primer contacto con la gente. Después de ese acto es cuando ves que la gente ya verdaderamente te acepta como capitán cuando te saluda por la calle. Hasta que eres proclamado oficialmente no te crees verdaderamente que eres el capitán y entonces es cuando te imaginas sobre la carroza.

También me hace mucha ilusión participar en actos como el 9 d'Octubre o incluso les Albaes del día 11 ya que me encanta el folklore valenciano , de hecho, este año participaré en la Dansà con algo de presión puesto que mi hermano Carles, pertenece a Salpassa.

L.I.: ¿Cual sería tu deseo para estas fiestas?

P.S.: Pues te lo dirá mucha gente, pero, por supuesto, que no llueva, y también tengo muchas ganas de que todo salga bien, que sea un recuerdo que no se olviden nunca los momentos con los cargos, la familia, los amigos… y también dejar un poco de huella en la historia de las capitanías de Kordofán.

Teresa Navarro Albaladejo Capitana Mora

Teresa Navaro es contable de profesión y trabaja en una Administración de Fincas de El Campello. Una de sus principales aficiones es la música la cual practica tocando la trompeta en la Banda de Cornetas y Tambores de Tombola y también se ha apuntado a la colla de El Campello.

-L.I.: ¿Cuál fue tu primer contacto con las Fiestas de Moros y Cristianos? -T.N.: Empecé a salir con mi pareja, él es un festero que sale en Kordofán desde toda la vida, su madre fue una de las fundadoras de la comparsa. Entonces yo les acompañaba pero el año pasado decidí vivir estas fiestas desde dentro como una más.

A mí siempre me han gustado las Fiestas de Moros y Cristianos pero hasta ahora, salía en Hogueras en San Vicente del Raspeig, unas fiestas totalmente distintas, ambas no se pueden comparar.

-La Illeta: ¿Cómo surgió la posibilidad de ostentar el cargo de Capitana Mora? -T.N.: En el último momento no había nadie que quisiera salir y como que mi filada me animó a presentarme, y aunque mi pareja, Miquel, me decía que no porque eso era mucho lío, a mi la verdad es que me hacía mucha ilusión. Hasta que llegó el momento que se lo dije en serio y él me dijo que sí. La verdad es que fue una locura pero ahora mismo no me arrepiento en absoluto, hasta ahora la experiencia está siendo magnífica.

-La Illeta: ¿Cuál es el momento que más espera de estas Fiestas? -T.N.: Uno de los momentos que espero con más ganas es el desembarco, aunque sinceramente tengo un poco de miedo a embarcarme. No obstante ya me han dicho que están prevenidos por si hay oleaje tomando medias para ello.

L.I.: Pero el madrugón de ese día es importante ¿eso cómo lo llevas?

T.N.: Sí terminaremos les Albaes más tarde de la 1:00 de la mañana y tenemos que estar a las siete menos cuarto en el puerto. Además a mí me recogen la primera. Ese día, por ejemplo viene la peluquera a las 4 de la mañana, para que te hagas una idea, ese día no duermo. Y al día siguiente tenemos el Desembarco, Entrada de Bandas y por la tarde la entrada.

L.I.: ¿Contenta con los trajes?

T.N.: Sí, mucho. La mayoría son guerreros, me apetecía cambiar un poco el estilo de años pasados que eran todos como más de fantasía.

L.I.: ¿Y en cuanto al Boato, lo trabajáis la propia comparsa?

T.N.: Si ellos lo están haciendo todo, a mano, es como más personal, hay que valorar mucho el esfuerzo que realiza la comparsa en ese sentido.

L.I.: ¿Cómo es tu relación con el resto de cargos?

T.N.: Me llevo muy bien con todos pero, sinceramente con quien más he congeniado es con María Jesús, la Capitana Cristiana.

L.I.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas?

T.N.: Pues sería que toda mi barraca lo disfrute, porque se lo merece muchísimo ya que cumplimos el 40 Aniversario. Y también que lo disfruten mis cargos.