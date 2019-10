Capitán y Capitana Cristianos 2019

José Daniel Ferrando i Pérez - Capitán Cristiano

José Daniel Ferrando i Pérez es un vecino de El Campello y sobre todo Festero. Transportista autónomo de profesión y aficionado al fútbol, deporte que ha practicado mucho como central en las filas del CD El Campello, de alevín a juvenil. Una afición que siempre compartió con las Fiestas de Moros y Cristianos en las que este año será el representante del Bando Cristiano como Capitán.

-L.I.: ¿Cuál es tu relación con las Fiestas? -J.D.: Yo tomé contacto con las Fiestas de Moros y Cristianos de joven saliendo con los Moros de Ain Karim junto a mi familia. Allí pasé unos tres años y después pasé a una peña -"Els Asmaiats"- con los amigos en la calle Elche. Las peñas eran barracas de amigos que nos juntábamos y solíamos colaborar en los boatos. Después me fui a la mil y me casé y retomé la Fiesta cuando mi hija se apuntó al Tercio, luego entró mi mujer y después yo.

-L.I.: ¿Y tú que has vivido esos dos momentos de las Fiestas, ves diferencias entre uno y otro? -J.D.: Sí, desde hace un tiempo hasta ahora se ha avanzado mucho en vistosidad, vemos las calles más engalanadas, han aumentado las bandas de música.

-L.I.: ¿Cómo surgió la posibilidad de presentarte este año como capitán? -J.D.: En la anterior capitanía estuve a punto de presentar mi candidatura para embajador pero hubo otra persona que se presentó y lo dejé estar. Y en esta la idea de ser embajador ya se había borrado de mi cabeza pero me ofrecieron ser capitán. Yo no estaba en esa reunión, me llamaron pero tenía mucha ilusión y tras hablarlo con mi mujer por todo lo que conlleva finalemente acepté con la ayuda de la comparsa.

-L.I.: ¿Cuál sería tu momento más esperado de estas próximas Fiestas? -J.D.: Para mí, el momento más especial sería la entrada. Cuando ya comienzan a arrancar las filadas y tú estás encima de la carroza, se te ponen los pelos de punta y sobre todo cuando encaras la Avenida de la Generalitat, ese momento se pasa muy rápido, hay que disfrutarlo al máximo.

L.I.: ¿Cómo es la relación entre los cargos Moros y Cristianos

Muy buena, y se vio en el buen ambiente que tuvimos en la comida con los embajadores. Vamos a compartir muchos momentos juntos y ya hemos hecho piña.

L.I.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas?

J.D.: Qué disfrutemos todos mucho, porque ha parte de los cargos la comparsa ha trabajado mucho este año, ya estamos terminando y ahora toca disfrutarlo.

María Jesús Ferrando Martínez - Capitana Cristiana

María Jesús es una joven campellera que trabaja en el comedor escolar del Liceo Francés y también cuida niños por las tardes, por lo que los niños le encantan. Pero sin duda, una de sus mayores pasiones es su caballo "Audaz" que, por su puesto formará parte del boato.

-L.I.: ¿Cuál fue tu primer contacto con la fiesta? -M. J. F.: Fue en el año 2004, con tan solo 4 años, mis vecinos estaban apuntados y mi madre decidió apuntarme con mi vecino que tenía la misma edad que yo. Luego mi madre se apuntó conmigo y cuando nació mi hermano Oscar también se unió a nosotros. Desde entonces estoy en el Tercio de Flandes.

-L.I.: ¿Cómo surgió la posibilidad de ocupar este cargo? -M.J.: Siempre he tenido la ilusión de ser un cargo, en concreto Banderera pero este año de forma inesperada tengo el orgullo de ser la Capitana Cristiana.

A pesar de esa ilusión este año no me lo planteé en serio, sobre todo por que veía las ganas que tenía Lara.

Pero, poco después empezaron a decirle a mi padre y a mi madre si querían salir de capitanes y mi madre, como sabía la ilusión que yo tenía, me dejó el cargo de capitana, y yo acepté, claro. Compartir este cargo con mi familia y también con Lara, mi Banderera, que estoy con ella desde bien pequeña en la barraca, va a ser algo muy importante para mí.

Compartiré la carroza con mi padre y eso será todo un orgullo y contaré con una filada especial compuesta por amigos, mi tía, mi prima y otras chicas de mi filada.

-L.I.: ¿Qué nos puedes adelantar de tus trajes? -M.J.: Sí estoy muy contenta con ellos. Tengo un traje guerrero que será el que lleve en el Desembarco y los demás son más estilo Medieval, más de estilo Reina o Princesa.

-L.I.: ¿Qué tipo de festera eres? -M.J.: Lo que más me gusta es desfilar pero suelo ir a todos los actos.

L.I.: ¿Cuál es el momento que esperas con más ilusión?

M.J.: Me gustó muchísimo la presentación de los cargos que era el acto al que más respeto le tenía porque fue en el que me pasaron el mando. Y ahora, el que espero con más ilusión es el Desfile de la Entrada, pienso que va a ser muy especial. Me han dicho que cierre los ojos cuando llegue a la esquina con la Avenida de la Generalitat y cuando esté en la recta que los abra, creo que ese momento va a ser único.

L.I.: ¿Qué tal te llevas con los representantes del bando Moro?

M.J.: Los cargos del bando moro son todos excepcionales pero me he llevado una superamiga que es Teresa, que desde que nos conocimos nos hemos llevado muy bien y me alegro un montón de haberla conocido

L.I.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas?

M.J.: Disfrutar mucho, que todo salga bien y por su puesto que haga buen tiempo